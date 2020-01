Rossino, problemi e progetti. Il comune incontra i cittadini della frazione

Divieto di transito per le motociclette in via Grigne

CALOLZIOCORTE – Nella serata di venerdì, all’oratorio di Rossino, l’amministrazione di Calolziocorte ha organizzato un incontro pubblico con i cittadini per parlare dei problemi della frazione e dei possibili progetti. All’incontro, oltre al sindaco, era presente tutta la giunta e parecchi consiglieri comunali, compresi un paio di minoranza.

Ampliamento del cimitero e asfalti

Un capitolo a parte è stato riservato al destino dell’ex scuola elementare, mentre per quanto riguarda i progetti imminenti a breve cominceranno i lavori per l’ampliamento del cimitero. Sempre in primavera verrà rifatto l’asfalto lungo la strada che sale alla frazione, in località Casale, dove è particolarmente ammalorato. Il comune dovrà coordinarsi con Lario Reti Holding a cui spetta un tratto di asfaltature così da fare un lavoro unico.

Muro pericolante sulla strada per Erve

Tra le criticità c’è un muro pericolante appena dopo la svolta per Erve: “Abbiamo fatto un’ordinanza – ha detto il sindaco -. I lavori sono in carico a un privato che, ormai due mesi fa, ci aveva garantito che avrebbe sistemato la situazione di potenziale pericolo. Fino ad ora non si è mosso nulla, cercheremo di ‘stare addosso’ alla questione”.

Divieto alle moto tra via Grigne e via Poggi

Tra i problemi sollevati c’è quello del traffico lungo la stretta strada che collega via Poggi a via Grigne. Il problema più grosso è rappresentato dalle moto che spesso percorrono quel tratto a forte velocità rendendo particolarmente pericoloso l’incrocio con le auto. In passato sono già accaduti incidenti e l’amministrazione ha potuto verificare la situazione attraverso il posizionamento di fototrappole. Il comune, in via sperimentale, istituirà il divieto di transito a ciclomotori e motocicli, esclusi i residenti.

Alta velocità in via Laurenziana e via Don Minzoni

Altra segnalazione dei cittadini è l’alta velocità lungo via Laurenziana e via Don Minzoni. I cittadini hanno chiesto l’intervento del comune attraverso il posizionamento di dossi e autovelox. Due ipotesi che verranno valutate ma, per svariati motivi, è stato spiegato che sono poco praticabili. L’amministrazione ha fatto appello al senso civico dei cittadini così come per le questioni legate alla sporcizia e ai rami che escono dalle proprietà private invadendo la sede della strada provinciale per Carenno. In quest’ultimo caso il sindaco ha rinnovato l’invito a fare pulizia altrimenti c’è il rischio di incorrere in sanzioni.

Pizzeria in via Laurenziana

Un nodo che ha particolarmente acceso gli animi durante la serata di venerdì sono state alcune lamentele rispetto all’attività della nuova pizzeria in via Laurenziana, lamentele legate al disturbo della quiete notturna e ai parcheggi. “Ho voluto portare la questione all’attenzione dei cittadini per capire se si tratta di un problema diffuso – ha detto il sindaco Marco Ghezzi – ben sapendo che questo locale rappresenta una ricchezza per il territorio e vogliamo che conviva con la frazione”.

Il sindaco, dopo un breve ma accesso scambio di battute tra alcuni cittadini, ha voluto stroncare sul nascere qualsiasi polemica: “Evidentemente un problema c’è, ma mi sono reso conto stasera che è molto circoscritto – ha tagliato corto il sindaco -. Se può essere utile possiamo organizzare un incontro in comune tra il gestore del locale e i cittadini che lamentano disagi per cercare di risolvere la situazione: da una parte serve tolleranza, dall’altra serve attenzione per il vicinato. E’ necessario far convivere le due cose, perché non possiamo perdere questa opportunità”.