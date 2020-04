Dervio. Al via lo svasamento e il rifacimento degli argini del torrente Varrone

L’assessore Cariboni: “Regione Lombardia ha finanziato al Comune di Dervio 80mila euro”

Il sindaco Cassinelli: “Ringraziamo Regione Lombardia e l’Utr in particolare per aver dato seguito agli impegni”

DERVIO – “Nel giro di alcune settimane prenderanno il via gli interventi di rifacimento delle sponde del torrente Varrone e dello svasamento dell’alveo”.

A comunicarlo è l’assessore ai Lavori pubblici Sandro Cariboni che spiega: “Regione Lombardia ha finanziato al Comune di Dervio 80mila euro per realizzare gli interventi sul Varrone, torrente che ricade nel reticolo primario per cui della stessa Regione, al fine di velocizzare gli interventi affidando la progettazione e l’appalto al municipio”.

Si tratta di interventi finalizzati a rifare gli argini in prossimità della foce, rimuovere alcune migliaia di metri cubi di materiale dall’alveo e rifare alcuni accessi al fiume che sono stati spazzati via dell’alluvione. L’argine alla foce era già stato rifatto nell’immediatezza dell’evento alluvionale ma poi era crollato nuovamente in occasione degli eventi di agosto. La progettazione sarà eseguita calcolando i dati legati alle piene emersi negli ultimi eventi.

“Con Regione Lombardia – spiega Cariboni – abbiamo definito lo stanziamento con diversi sopralluoghi e appena sarà definita la progettazione il responsabile dell’area tecnica provvederà a fare la gara per assegnare gli interventi. Cercheremo di velocizzare il più possibile perché ben sappiamo che già tanto tempo si è perso. Anche Lario Reti sta collaborando in considerazione della presenza del depuratore in zona. Mi auguro che la collaborazione si concretizzi per il bene di tutti”.

Il sindaco Stefano Cassinelli aggiunge: “Ringraziamo Regione Lombardia e l’Utr in particolare per aver dato seguito agli impegni. Purtroppo le lungaggini fanno parte delle burocrazia italiana ma Regione ha cercato di velocizzare al massimo questi interventi sapendo quanto è importante”.