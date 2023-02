Alla Piccola inaugurato il nuovo centro operativo di Linee Lecco

Nuovi uffici destinati al settore parcheggi, un front office per gli utenti e la sala di controllo attiva h24

Il sindaco Gattinoni: “E’ un altro tassellino che mettiamo nella rigenerazione di quest’area”

LECCO – E’ stato inaugurato ufficialmente stamattina, 3 febbraio, il nuovo centro operativo di Linee Lecco realizzato nel piazzale Cassin alla Piccola. Uno spazio funzionale, costruito seguendo le più recenti tecnologie, che accoglie un front office e la sala controllo dove vengono inviate le immagini delle telecamere di tutti i parcheggi gestiti da Linee Lecco, oltre a uno spazio adibito a ufficio, una sala riunioni e i servizi.

“Sono uffici destinati al settore dei parcheggi costruiti da Linee Lecco e di proprietà del comune – ha detto Mauro Frigerio, amministratore unico di Linee Lecco -. A tagliare il nastro, insieme al sindaco Mauro Gattinoni e al direttore Salvatore Cappello, ci saranno i giovani Roberto Valentinuzzi e Francesca Meles, quest’ultima componente del Cda dal 1° gennaio, per proiettare simbolicamente questa azienda nei prossimi anni. Linee Lecco deve camminare sulle gambe, sulle idee e sulle abilità di queste persone che hanno qualche anno meno di noi”.

“Questa nuova sede realizzata in pochi mesi è al servizio della città – ha aggiunto il direttore Cappello -. Qui non solo rinnoveremo abbonamenti e gestiremo gli impianti di parcheggio di tutta la città, ma potremo anche emettere i nuovi biglietti elettronici. Oggi inauguriamo un centro aggregatore importante per tutti i cittadini lecchesi”.

A spiegare nel dettaglio le caratteristiche dell’immobile, realizzato con un’attenzione particolare all’aspetto energetico dalla Vitali Pietro Srl, è stato l’architetto Michele Spreafico. Mentre il geometra Matteo Anghileri ha spiegato nel dettaglio la funzionalità dello spazio che, di fatto, va a integrare il vecchio uffico presente all’ingresso del parcheggio dell’ospedale Manzoni: “Sei le persone impegnate sul fronte parcheggi, tre che coprono l’orario diurno e tre persone che girano sui vari turni compreso il notturno. Nel nuovo spazio della centrale operativa, dove controlliamo tutti i parcheggi della città attraverso le telecamere, ci sarà una presenza fissa, 24 ore su 24. A tal proposito ricordiamo agli utenti che, per qualsiasi necessità, devono premere i bottoni di “Sos” o “Help” presenti sulle colonnine di ingresso/uscita e sulle casse che consentono di interagire automaticamente con l’operatore che può prestare assistenza”.

“E’ un altro tassellino che mettiamo nella rigenerazione dell’area della Piccola: siamo partiti dal parcheggio, le casse, la palazzina della Polizia Locale aperta al sabato e oggi questo centro di servizi che Linee Lecco offre all’utenza – ha detto il sindaco -. Nella visione complessiva condivisa con Linee Lecco questo spazio potrebbe diventare anche un polo di accoglienza/partenza per attività turistiche e culturali. E’ l’esempio di come spazi nuovi e funzioni nuove stanno attivandosi proprio qui alla Piccola. Grazie a Linee Lecco e a tutti coloro che lavorano per essere questo braccio operativo efficace per la nostra città”.

All’inaugurazione hanno partecipato anche gli assessori Roberto Pietrobelli e Renata Zuffi, a sottolineare l’importanza di questo nuovo passo avanti per un’area su cui l’amministrazione ha deciso di puntare per il futuro della città e che, a breve, vedrà importanti novità con la riqualificazione delle stecche dei vecchi magazzini.