Alpini di Acquate, il nuovo capogruppo è Davide Invernizzi

Fortunato Bana ha ceduto il testimone dopo 30 anni da consigliere e 12 da capogruppo

“A lui va il nostro più sentito ringraziamento per l’importante lavoro svolto in tutti questi anni”

LECCO – Una assemblea molto partecipata quella che si è svolta nella serata di lunedì 5 febbraio in Piazza della Vittoria per il Gruppo Alpini di Acquate. Tra i punti all’ordine del giorno la nomina del nuovo capogruppo e del nuovo consiglio direttivo per il triennio 2024/2026 dopo la decisione di Fortunato Bana di lasciare il testimone dopo 30 anni da consigliere e ben 12 da capogruppo.

Oltre una quarantina i partecipanti, presente anche una delegazione dell’ANA di Lecco, al termine dei lavori è stato eletto come nuovo capogruppo Davide Invernizzi che sarà affiancato dal vice Tiziano Rusconi. Davide Invernizzi, acquatese doc, residente in località Versasio, ha voluto in primis ringraziare il capogruppo uscente che è stato nominato consigliere onorario: “A lui va il nostro più sentito ringraziamento per il prezioso lavoro svolto in tutti questi anni – ha detto Davide Invernizzi -. Continueremo la nostra consueta attività con entusiasmo e, come sempre, la Baita di Cavagiozzo sarà per tutti punto di riferimento e aggregazione. Al nuovo consiglio auguro un buon lavoro”.