Arriva la Befana. Tutte le manifestazioni a Lecco e provincia

La sera del 5 gennaio Pesa Vegia a Bellano e Cavalcata dei Tre Re a Premana

A Calolzio, il 6 gennaio, torna il corteo storico della Valle San Martino

LECCO – Diversi appuntamenti renderanno magica l’Epifania in provincia di Lecco: in programma, come da tradizione, tornano le grandi manifestazioni come la Pesa Vegia di Bellano e il corteo storico della Valle San Martino, tra gli appuntamenti più suggestivi la Cavalcata dei Tre Re a Premana e la Notte dei Magi a Esino Lario.

Mercoledì 4 gennaio

Cassina Valsassina. La Befana arriva nel pomeriggio di mercoledì 4 gennaio, alle ore 15.30, in piazza Cantello.

Giovedì 5 gennaio

La Pesa Vegia a Bellano. Torna la Pesa Vegia, la grande manifestazione che come ogni anno racconterà gli storici accadimenti di Bellano in una spettacolare rievocazione con centinaia di figuranti. Ambientazioni aperte fin dalle 17, in serata il corteo, fuochi pirotecnici e accensione del falò sul molo.

A Casargo gonfiabili e merenda per tutti. L'appuntamento è in programma nel pomeriggio di giovedì 5 gennaio, a partire dalle 14, nella zona eventi del paese.

Venerdì 6 gennaio