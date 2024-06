Carabinieri. Il saluto dei colleghi a Calogero Costa che lascia il servizio attivo

Sindacalista del SIM Carabinieri, è stato un pioniere della nella storia sindacale militare

“Ha rappresentato per noi tutti e per la Segreteria Provinciale del SIM un punto di riferimento solido e sempre presente”

Lecco – Si è svolto ieri, 26 giugno 2024, il saluto a Calogero Costa, che dopo 5 anni di attività quale Segretario Generale Provinciale Aggiunto del SIM Carabinieri, ora Segretario Provinciale per il territorio di Lecco, lascia l’incarico a seguito della conclusione del servizio attivo nell’Arma dei Carabinieri.

L’evento è stato suggellato dalla presenza dei Segretari Provinciali del SIM Carabinieri, di amici e colleghi che hanno voluto evidenziare la passione e la dedizione profusi da Costa a sostegno del progetto di sindacalizzazione e di crescita del SIM Carabinieri.

“Calogero è stato sicuramente uno dei pionieri nella storia sindacale militare, uno dei primi attivisti e promotori nella Regione Lombardia. Ha dato vita al progetto sindacale sostenendolo sin dalle origini e affrontando, con fermezza, le correnti avverse quando si sono presentate. Ha rappresentato per noi tutti e per la Segreteria Provinciale del SIM un punto di riferimento solido e sempre presente, senza il quale non avremmo raggiunto i risultati conseguiti sino ad oggi – ha detto Matteo Mastromatteo, Segretario Generale Provinciale di Lecco del SIM Carabinieri -. Da parte di tutto il SIM Carabinieri un sentito compiacimento per l’impegno profuso e i più fervidi auguri per un sereno avvenire affinché possa essere foriero di meritate soddisfazioni”.