Clinica San Martino: 1200 prestazioni gratuite in aiuto dei più deboli

Esami diagnostici e visite ambulatoriali gratuite per i cittadini con limitata capacità economica

Accordo tra la Clinica San Martino di Malgrate e gli Ambiti territoriali per l’erogazione annua di 1200 prestazioni a partire da questo mese

MALGRATE – Clinica San Martino lancia, in accordo con il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci e gli Ambiti territoriali sociali di Bellano, Lecco, Merate, il progetto San Martino Foundation che prevede la possibilità di erogare 1200 prestazioni annue di diagnostica per immagini e visite ambulatoriali, a titolo gratuito, in favore dei cittadini del territorio che rispondono a esigenze e requisiti specifici.

Il progetto, spiegano dalla struttura sanitaria, che diverrà operativo a partire da maggio 2023, ha l’obiettivo di garantire a cittadini con limitata capacità economica di poter accedere a prestazioni sanitarie private in tempi brevi; questa disponibilità che Clinica San Martino mette a disposizione, si colloca nella dimensione di una responsabilità sociale che l’azienda vuole garantire al territorio.

I destinatari e come accedere al servizio

Potranno usufruire delle prestazioni messe a disposizione da Clinica San Martino tutti i residenti in possesso dei seguenti requisiti:

• un ISEE in corso di validità fino a 12500€

• con diritto all’accesso a SSN

• residenti o ospitati in strutture residenziali site in provincia di Lecco

• in possesso di una prenotazione con SSN per prestazioni diagnostiche e/o ambulatoriali che prevede un periodo di attesa superiore a 90 giorni

Per poter accedere al progetto, il cittadino dovrà recarsi presso gli Sportelli sociali dell’Ambito territoriale di Bellano, di Lecco e di Merate con la seguente documentazione:

• prescrizione medica

• prenotazione di una prestazione diagnostica per immagini o visita ambulatoriale

• dichiarazione Isee in corso di validità e privo di omissioni/difformità

“Vicini alle persone bisognose e fragili”

“Siamo orgogliosi di presentare questo progetto nato da nostra iniziativa, in collaborazione con il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci e degli Ambiti territoriali di Bellano, Lecco e Merate. Il progetto vuole essere un aiuto concreto per gli abitanti del territorio della provincia di Lecco, aiutando chi non può permettersi una visita medica a pagamento, chi non può attendere e ha bisogno di cure immediate – spiega il Dr Alberto Pedretti, Direttore Generale di Clinica San Martino – Questo progetto, come gruppo sanitario privato, ci consente di dare un ulteriore servizio ai cittadini e soprattutto di essere più vicini alle persone bisognose e fragili.

“Come Comuni abbiamo inteso cogliere una opportunità che può facilitare l’accesso alle cure per i cittadini, integrando l’offerta del SSN e ponendo attenzione, in particolare, ai redditi più bassi. L’auspicio è che tutti possano accedere ai servizi che tutelano la salute con tempistiche adeguate ai propri bisogni” è il commento di Guido Agostoni, Presidente del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, a nome anche dei Presidenti degli Ambiti territoriali.