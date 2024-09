“Fare andare le mani al lavatoio”, pomeriggio di pulizia per ridare decoro ai lavatoi

Legambiente e Casa di Quartiere uniscono le forze per la riqualificazione dei lavatoi lecchesi anche attraverso un laboratorio di uncinetto e riuso creativo

Appuntamento per tutti a sabato 21 settembre con ritrovo al ponte di Malavedo per le ore 15.00

LECCO – Un evento di cittadinanza attiva si appresta a restituire nuova vita ai lavatoi storici di Lecco. Organizzato da Legambiente, in collaborazione con Casa di Quartiere, l’iniziativa mira a ripulire e riattivare questi luoghi simbolici attraverso attività collettive e pratiche tessili. “Fare andare le mani al lavatoio”, questo il titolo dell’evento, coniuga l’azione concreta della pulizia con un laboratorio di uncinetto e riuso creativo, guidato da Alice Galli e Agnese Bonalana.

L’incontro in programma il sabato 21 settembre si terrà lungo il torrente Gerenzone, presso il Parco di Via Tirabagia, con ritrovo al ponte di Malavedo per le ore 15.00. La partecipazione è aperta a tutti, senza necessità di prenotazione. L’obiettivo non è solo la cura dello spazio, ma anche il coinvolgimento della comunità nel “fare niente dolcemente collettivamente”, come recita l’invito, unendo le mani per rigenerare il territorio.

Chi parteciperà potrà contribuire al laboratorio portando uncinetti, fili e vecchie magliette da trasformare in fettuccia. È inoltre consigliato indossare abiti comodi e portare una borraccia, in un contesto che promuove il rispetto dell’ambiente e il riuso dei materiali.

L’iniziativa è gratuita, anche se un’offerta libera è gradita, e fa parte di un più ampio progetto di collaborazione e cura del territorio, sostenuto dal Comune di Lecco, dall’impresa sociale Girasole, dal gruppo Officina Gerenzone e da Legambiente Lecco.