Lecco. Una festa di Comunità a Germanedo con The Factory

Appuntamento giovedì al Parco Pertini

Un momento conviviale per ritrovarsi prima delle festività

LECCO – Giovedì 14 dicembre, dalle ore 12 alle ore 15, The Factory e la sua rete progettuale invitano tutti i cittadini ad una Festa di Comunità nel rione Germanedo.

Un momento conviviale per ritrovarsi prima delle festività, con un aperitivo in compagnia e vin brulé preparato dal Circolo Arci Promessi Sposi. I più piccoli potranno partecipare gratuitamente ai laboratori creativi per la creazione di un addobbo natalizio, organizzati dai ragazzi e ragazze del CFP Consolida e dal servizio Artimedia.

Sarà un’occasione anche per fare qualche regalo solidale grazie alla presenza del banchetto del servizio CESEA, con il succo di mela e le marmellate preparate all’interno del progetto “Benessere che frutta”.

Appuntamento al Parco Pertini (via Gilardi, Lecco), in caso di pioggia il ritrovo sarà presso la Sala Civica “Maria Calvetti” in via Eremo 28.

La festa di comunità è una delle iniziative organizzate dal progetto in occasione delle festività: dopo il momento di incontro con l’Associazione La Città e con l’Istituto Airoldi e Muzzi, la rete si è attivata per raccogliere doni da consegnare alle persone sole residenti nei quartieri. Le scatole regalo verranno consegnate da alcuni volontari attivati grazie alla rete di Servizi e Associazioni che da tempo collaborano con il progetto, dagli assistenti sociali del Servizio Famiglia e Territorio e dei Servizi Integrati per la Domiciliarità, dai custodi sociali e da studenti e famiglie delle scuole Kolbe e Bonaiti in prossimità del Natale, portando sorrisi e calore all’interno di tante case della nostra città.