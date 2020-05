Il dottor Chiappani lascia Lecco, è il nuovo Procuratore di Bergamo

Confermata dal Csm la nomina a Bergamo

Chiappani era arrivato a Lecco nel 2014

LECCO – Antonio Chiappani, Procuratore capo di Lecco, sarà trasferito a Bergamo. L’ufficialità è arrivata oggi, mercoledì 13 maggio: il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura si è espresso confermando il magistrato nuova guida della Procura di Bergamo.

Chiappani, 66 anni, bresciano di Orzinuovi, era ‘approdato’ a Lecco nel 2014. Lo scorso dicembre la quinta commissione del Csm lo aveva proposto all’unanimità per Bergamo. Dopo la morte, lo scorso anno, di Walter Mapelli (che fu proprio predecessore di Chiappani a Lecco) la Procura di Bergamo era stata gestita dal sostituto Maria Cristina Rota.

Per 30 anni in servizio alla procura di Brescia, come sostituto, prima di andare a dirigere quella di Lecco, Chiappani è stato titolare anche delle indagini collegate agli attentati di Mumbay nel 2009, con 170 vittime. Negli anni di Tangentopoli si è occupato anche delle inchieste sui magistrati del pool Mani Pulite.

A Lecco Chiappani, tra le altre cose, aveva seguito l’indagine sul crollo del Ponte di Annone del 2016, in cui aveva perso la vita il civatese Claudio Bertini.