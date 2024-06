Insediato il Consiglio Nazionale dei Geometri, al lavoro anche il lecchese Baragetti

Il mandato del presidente Paolo Biscaro durerà 5 anni

Baragetti: “L’obiettivo è rendere la figura del geometra un riferimento sicuro al servizio del cittadino e delle istituzioni”

ROMA – Si è completato in questi giorni l’insediamento del rinnovato Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati (CNGeGL), che nelle scorse settimane ha visto l’elezione alla presidenza di Paolo Biscaro, nella passata consiliatura consigliere del CNGeGL e presidente per la Fondazione Geometri Italiani.

E’ dunque entrato nel vivo, con l’ufficializzazione della nomina avvenuta presso il ministero di Giustizia, il mandato quinquennale che vedrà protagonista anche il lecchese Ernesto Alessandro Baragetti, fino ad aprile presidente del Collegio dei Geometri di Lecco.

Il professionista lariano è infatti uno dei due rappresentanti lombardi in seno all’ente: accanto a lui lavoreranno infatti Ezio Piantedosi (vicepresidente), Enrico Rispoli (Consigliere Segretario) e i consiglieri Livio Spinelli, Maria Alfiero, Antonio Aversa, Paolo Ghigliotti, Matteo Parisi, Marco Vignali e Michele Specchio (prima presidente del Collegio provinciale di Monza e Brianza).

“Nel corso del prossimo mandato – dichiara il presidente CNGeGL Paolo Biscaro – il nuovo Consiglio è pronto ad affrontare le innumerevoli sfide che ci attendono, in considerazione degli inevitabili riflessi che si riverbereranno sulla professione da fattori come l’IA, l’instabilità internazionale e la sostenibilità ambientale. In questo scenario sapremo far conservare alla figura del geometra quella prerogativa che lo ha sempre reso uno dei protagonisti dello sviluppo economico e sociale del sistema Paese, fino al nuovo boom economico innescato dalla transizione ecologica e digitale del nostro Paese, dalla realizzazione dei progetti del Pnrr, dall’attuazione della direttiva europea sulle case green, dal raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 e dell’Agenda 2050, dalla regolarizzazione edilizia degli immobili”.

Ernesto Alessandro Baragetti, appassionato ed esperto di topografia e catasto, vive l’ambito ordinistico dal 2014, con la prima elezione a consigliere del Collegio di Lecco, cui sono seguite negli anni successivi le cariche di segretario e, poi, di presidente. E’ stato coordinatore della Commissione catasto della Lombardia e membro della Commissione nazionale catasto della categoria.

“Ho deciso di candidarmi sempre in funzione dello spirito di servizio che mi ha spinto dieci anni fa a impegnarmi per il Collegio in ambito provinciale – afferma il consigliere nazionale Baragetti –. Mi approccio a questa nuova esperienza con la stessa volontà di mettermi a disposizione e di imparare, con l’obiettivo di rendere la figura del geometra un riferimento sicuro al servizio del cittadino e delle istituzioni”.

Il Consiglio nazionale geometri e geometri laureati è formato da 11 componenti, eletti dai 110 collegi territoriali; il presidente – eletto all’interno del consiglio stesso – rappresenta la categoria in ogni contesto, inclusi gli organismi interprofessionali nazionali ed internazionali.