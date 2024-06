La Motorizzazione resta a Lecco, Hofmann: “Orgogliosi di aver messo a disposizione gli spazi”

La presidente della Provincia di Lecco soddisfatta per la soluzione raggiunta

“Lavorando di squadra abbiamo trovato il modo di mantenere un servizio che, se assente, avrebbe creato disagi ai cittadini”

LECCO – C’è un contributo importante della Provincia di Lecco (oltre che quello di tante altre “teste”) dietro la permanenza della Motorizzazione a Lecco: la vicenda si è temporaneamente conclusa con la messa a disposizione da parte dell’ente di una sede in Corso Matteotti dove ospitare il servizio.

“Quando è emersa la questione dell’imminente trasferimento degli uffici della Motorizzazione civile di Lecco a Como, per decisioni prese anni fa a livello nazionale, come Provincia ci siamo messi subito in moto per cercare di trovare una soluzione adeguata, consapevoli dell’importanza di questo servizio per i cittadini”, le parole della presidente Alessandra Hofmann.

Prosegue: “Dopo una verifica interna, abbiamo avanzato la proposta di utilizzare alcuni spazi nell’immobile di nostra proprietà in corso Matteotti e abbiamo lavorato in silenzio insieme agli altri enti coinvolti per analizzare tutti i dettagli e trovare la giusta via amministrativa. Dopo una serie di verifiche tecniche con tutti gli attori interessati che hanno dato esito positivo, oggi possiamo finalmente dire che la Provincia di Lecco è orgogliosa di aver messo a disposizione della nostra comunità spazi che sembrano anche più adeguati rispetto alla sede attuale”.

A pagare è stato il muoversi congiuntamente: “Ancora una volta il lavoro di squadra e di collaborazione di tutti gli attori seduti al tavolo coordinato dalla Prefettura, ognuno dei quali ha fatto la sua parte, ha permesso di trovare una soluzione positiva a un problema che rischiava di creare enormi disagi ai cittadini”, sempre Hofmann.

Conclude con una lista di ringraziamenti: “Grazie davvero a tutti per il grande senso di responsabilità e di unità dimostrato su questa delicata vicenda, che si è risolta positivamente. E un grazie particolare al Sottosegretario di Regione Lombardia Mauro Piazza, che ha tenuto stretti contatti con gli enti statali, l’Agenzia del Demanio e la Motorizzazione civile, per rappresentare l’interesse del nostro territorio a mantenere gli uffici a Lecco”.

Altri commenti sulla vicenda Motorizzazione

A esprimere il proprio apprezzamento per il positivo esito della vicenda anche Confartigianato Imprese Lecco esprime tutto il proprio apprezzamento per il positivo esito della vicenda: “Non possiamo che essere soddisfatti per questa conclusione. Non importa – afferma la presidente, Ilaria Bonacina– che la nostra offerta non sia stata accettata, a noi importava contribuire concretamente al raggiungimento del risultato finale, quello della permanenza degli uffici della Motorizzazione a Lecco, e così è stato. Dunque ringraziamo gli altri soggetti che a loro volta hanno giocato un ruolo decisivo in questa partita tanto importante per il territorio”.