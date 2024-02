Lavori in corso, le modifiche alla viabilità della settimana in città

Attenzione alla viabilità

I lavori della settimana

LECCO – Il Comune di Lecco segnala le seguenti modifiche alla viabilità della prossima settimana:

viale MONTEGRAPPA, incrocio via Tagliamento, parziale divieto di transito regolamentato tramite moviere per messa in quota chiusini dalle 20 del 23 febbraio sino a fine lavori e, incrocio corso Promessi Sposi, parziale divieto di transito regolamentato tramite moviere per messa in quota chiusini dalle 20 del 23 febbraio sino a fine lavori;

viale REDIPUGLIA, incrocio viale Montegrappa, restringimento regolamentato tramite moviere per messa in quota chiusini dalle 20 del 23 febbraio sino a fine lavori;

via CADUTI LECCHESI A FOSSOLI, tratto all’altezza del civico 34, restringimento per riparazione perdita idrica dal 21 al 22 febbraio;

vicolo DELLA TORRE, restringimento pedonale per lavori di allaccio alla rete elettrica dal 21 al 22 febbraio;

via G. BATTISTA GRASSI, incrocio via Parini, restringimento per riparazione saracinesca rete idrica dal 23 al 24 febbraio;

via ALLA ROVINATA, tratto compreso tra il civico 3 e il civico 7, divieto di transito veicolare e pedonale per sostituzione saracinesca rete idrica dalle 8 alle 18 del 19 e 20 febbraio;

via FIOCCHI, tratto compreso tra il civico 9 e il civico 7, divieto di transito veicolare per riparazione perdita idrica dalle 8 alle 18 del 22 e 23 febbraio;

corso CARLO ALBERTO, senso unico di marcia in direzione ascendente da rotatoria con via Igualada verso via Della Pergola e limite massimo di velocità 30 Km/h per sostituzione saracinesca rete idrica dalle 20 del 19 febbraio alle 6 del 20 febbraio 2024;

via VOLTA, restringimento per sostituzione saracinesca rete idrica e ripristino pavimentazione dalle 20 del 21 febbraio alle 6 del 22 febbraio e in orario diurno il 23 febbraio;

via COL DI LANA, tratto all’altezza del civico 11, restringimento per lavori di allaccio alla rete idrica dal 22 al 23 febbraio;

via SIRTORI, tratto all’altezza del civico 2, restringimento per riparazione perdita idrica dal 20 al 21 febbraio;

via LAINI, tratto all’altezza del civico 1, restringimento per riparazione perdita idrica dal 21 al 22 febbraio;

via VOLONE, restringimento per ripristino della sede stradale dal 19 al 20 febbraio;

via MAZZUCCONI, restringimento per ripristino della sede stradale dal 19 al 20 febbraio;

viale TURATI, restringimento per potatura alberi dal 19 al 24 febbraio;

via FRA CRISTOFORO, restringimento per potatura alberi dal 19 al 21 febbraio.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371