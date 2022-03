Lecco ospita l’Ucraina, si erogano i primi aiuti. Anche Fondazione Cariplo contribuisce

Fondazione Cariplo si unisce alla raccolta fondi per l’accoglienza nel lecchese, siamo 3,4 milioni di euro

Due tipologie di contributi previsti, a chi accoglie e necessita di un riconoscimento per le spese e per il sostegno economico alle famiglie ucraine

LECCO – Prosegue la raccolta fondi a sostegno dell’accoglienza dei profughi in Provincia di Lecco. Nei giorni scorsi Fondazione Cariplo ha deciso di sostenere la campagna di Fondazione comunitaria del Lecchese con un contributo straordinario di 125.000 euro, che rientra in un più ampio impegno che ha portato l’ente a destinare 3.400.000 euro a sostegno dei profughi di guerra. Grazie a questo intervento, il Fondo “Lecco ospita l’Ucraina” raggiunge la cifra di 259.842 euro.

“Fondazione Cariplo come sempre in prima linea attraverso un generoso contributo per sostenere le fondazioni comunitarie che sul territorio sono impegnate a costruire e rafforzare reti di solidarietà. Una sussidiarietà virtuosa in un momento storico drammatico” dichiara la Presidente della Fondazione comunitaria del Lecchese, Maria Grazia Nasazzi.

In accordo con la Prefettura di Lecco, proseguono anche gli inserimenti nella rete di appartamenti per l’accoglienza diffusa sul territorio. Ad oggi sono 95 le persone inserite dal Sistema Distrettuale (20 nell’Ambito di Bellano, 45 nell’Ambito di Lecco e 30 nell’Ambito di Merate) e altre verranno inserite nei prossimi giorni non appena verificata l’idoneità delle richieste e la compatibilità con gli alloggi disponibili.

Sono previste, in questa fase, due tipologie di sostegno economico ove se ne registri la necessità, da parte del Fondo: un contributo a chi accoglie/ospita/ha messo a disposizione un appartamento ed evidenzia la necessità di un riconoscimento delle spese. Il contributo viene erogato sull’IBAN dell’ospitante previa richiesta e validazione del Comitato di indirizzo del Fondo “Lecco ospita l’Ucraina”; un contributo alle persone ucraine arrivate sul territorio e che non hanno sufficienti risorse economiche proprie. Il contributo viene erogato nella forma di buono spesa, previa richiesta e validazione da parte del Comitato di indirizzo.

La validazione delle richieste e l’erogazione dei contributi sarà attiva dal 1° aprile, partendo dalle situazioni già note al Distretto e agli Ambiti. Eventuali necessità relative a persone/strutture che ospitano persone/famiglie ucraine a conoscenza dei Comuni dovranno essere segnalate dagli stessi agli Ambiti.

COME EFFETTUARE LE DONAZIONI

Le donazioni si possono effettuare tramite bonifico bancario intestato alla Fondazione comunitaria del Lecchese: