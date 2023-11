Lecco. Posticipata l’apertura della pista di pattinaggio sul ghiaccio

La causa è l’allestimento di una più ampia e complessa struttura

I dettagli circa la nuova data di apertura verranno resi noti al più presto

LECCO – Inizialmente prevista per venerdì 24 novembre, l’inaugurazione della pista di pattinaggio sul ghiaccio di Lecco è posticipata di qualche giorno a causa dell’allestimento di una più ampia e complessa struttura che, come anticipato, andrà a coprire quasi tutto l’impianto. I dettagli circa la nuova data di apertura verranno resi noti al più presto.

Tradizione natalizia tra le più amate dai lecchesi, nella stagione 2023-2024 la pista di pattinaggio XXL porterà con sé tantissime novità. La pista, in primis, sarà, per l’appunto, coperta, in modo tale da poter restare aperta anche nei giorni di meteo avverso. In aggiunta, è stato notevolmente arricchito il palinsesto di eventi collaterali, che andranno a colorare le feste natalizie di cittadini e turisti fino a domenica 28 gennaio 2024.

Orari e biglietti

15.30-22 nei giorni feriali e 10.30-23 nei festivi e prefestivi. Da venerdì 22 dicembre 2023 a domenica 7 gennaio 2024 vale l’orario dei giorni prefestivi e festivi, con apertura continuata dalle 10.30 alle 23. Il biglietto per poter accedere alla pista di pattinaggio di Lecco XXL costa 10€ per gli adulti e 7€ per i bambini fino a 10 anni. La stessa tariffa di 7€ è riservata per i genitori con almeno tre bambini. Il tempo a disposizione per ogni turno è di un’ora ed è rinnovabile. Le scuole possono organizzare, al mattino durante i giorni feriali, attività sulla pista al costo di 5€ all’ora per ogni alunno.