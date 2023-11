Lecco. Successo per l’Open Day del Leopardi: presentati i tre indirizzi

L’offerta dell’Istituto presentata con originalità ai potenziali futuri studenti

“Bello vedere i ragazzi mettersi in gioco e raccontare la loro esperienza”

LECCO – Sette aule, sette materie, sette porte per entrare nel mondo del Liceo Leopardi. Si è svolto ieri, sabato 25 novembre, l’Open Day dell’istituto a Lecco che, attraverso un percorso allestito dagli studenti all’interno delle classi, ha presentato ai ragazzi di terza media e ai loro genitori l’offerta formativa dei diversi indirizzi, in modi del tutto originali.

È stato ricreato un vero e proprio processo ad Achille, per mostrare l’attualità della mitologia greca e latina, dopodiché nell’aula di storia dell’arte gli alunni si sono trasformati in guide turistiche per spiegare ai visitatori le caratteristiche del Duomo di Milano comparate a quelle della Sagrada Familia di Barcellona.

All’interno del laboratorio di scienze i ragazzi del Leopardi hanno mostrato alcuni esperimenti per scoprire le caratteristiche e le proprietà dei cibi che mangiamo tutti i giorni a colazione, mentre nell’aula dedicata ad Economia hanno raccontato agli studenti di terza alcune delle storie di aziende di successo che hanno studiato durante l’anno. Attraverso le storie di grandi matematici e fisici invece, i visitatori dell’Open Day hanno scoperto le leggi che regolano i meccanismi del nostro mondo.

Non poteva mancare poi uno spazio dedicato ai laboratori: progettazione, informatica, e domotica, in cui sono stati presentati alcuni lavori realizzarti in classe dagli studenti. Per poi concludere il percorso con uno spettacolo teatrale, in cui i ragazzi hanno ricreato alcuni episodi di opere letterarie legati al tema del “perdono”.

“Uno degli aspetti più belli dell’Open Day è sicuramente vedere i ragazzi mettersi in gioco e felici di raccontare la propria esperienza – ha affermato la preside Paola Perossi – Gli argomenti trattati nelle aule sono stati scelti dagli studenti insieme agli insegnanti e i ragazzi sono stati anche in questo caso i veri protagonisti. La nostra scuola, infatti, ritiene che l’eccellenza non sia solo istruire e fornire un buon metodo di studio e conoscenze, ma sia destare l’umano, spalancare le grandi domande, e accompagnare i ragazzi in un cammino di ricerca di sé e della propria strada che può accadere solo dentro a un percorso conoscitivo che li vede protagonisti, dentro la relazione educativa con gli insegnanti”.

È stata un’occasione, inoltre, per scoprire anche le peculiarità dei tre indirizzi e le loro

caratterizzazioni: Classico con potenziamento di Storia dell’Arte, Scienze-Matematica; Scientifico con potenziamento di Economia e Scientifico delle Scienze Applicate con potenziamento di Progettazione, Domotica e Laboratorio Tecnologico. Per ogni corso si è scelto anche di potenziare l’inglese, aggiungendo un’ora curricolare di madrelingua per tutti e cinque gli anni, con ulteriori rafforzamenti nel biennio.