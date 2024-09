Linee Lecco, ecco il nuovo CdA. Agnese Massaro presidente

L’avvocato ed ex consigliera comunale in quota PD eletta presidente

Il nuovo CdA sarà in carica da oggi, 13 settembre

LECCO – Agnese Massaro, Marco Molgora e Stefano Giacomo Santi: sono questi i nuovi membri del CdA di Linee Lecco nominati nel corso dell’assemblea dei soci di Linee Lecco Spa che si è svolta nel pomeriggio di oggi, venerdì in sala consiliare.

Il sindaco Mauro Gattinoni, sulla base degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni approvati dal Consiglio comunale nel 2017, ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione della società che sarà in carica da oggi 13 settembre.

Il neoeletto Cda, al termine dell’assemblea, si è riunito e ha eletto Agnese Massaro, avvocato ed ex consigliere comunale, presidente e Stefano Giacomo Santi vicepresidente. Il nuovo consiglio di amministrazione entra in carica in data odierna e terminerà con l’approvazione del bilancio consuntivo 2026.