Mercato e cantieri. Le modifiche alla viabilità previste per la prossima settimana

LECCO – Il Comune di Lecco, riguardo le modifiche alla viabilità della prossima settimana, segnala in maniera particolare quelle determinate dall’allestimento del mercato in centro di mercoledì 23 ottobre, che prevedono dalle 5 alle 15 il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Mazzini (area a parcheggio, eccetto area sosta residente fronte civici 13 e 3), in via Nazario Sauro e in piazza Garibaldi; la sospensione del senso unico di circolazione e l’istituzione del doppio senso in piazza Mazzini, dal civico 13 al civico 3; il divieto di transito in piazza Mazzini, nel tratto compreso tra il civico 15, piazza Garibaldi e l’area a parcheggio, in via Nazario Sauro, dal varco Ztl a piazza Garibaldi e in piazza Garibaldi; il divieto di transito e la sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico) in via Roma, nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Carlo Cattaneo e in via Cavour, nel tratto compreso tra via Cairoli e piazza Garibaldi; la sospensione della rilevazione degli accessi Ztl da via Nazario Sauro; l’obbligo di dare la precedenza e l’obbligo di svolta a sinistra in via Roma, all’intersezione con via Carlo Cattaneo, la direzione obbligatoria dritto per i veicoli transitanti in viale Costituzione in direzione lungo Lario Isonzo, all’altezza dell’ingresso all’area a parcheggio di piazza Mazzini.

Ecco quali sono le ulteriori modifiche alla viabilità della prossima settimana:

via TONIO DA BELLEDO, civico 33, divieto di transito veicolare corsia discendente da via dell’Eremo e via Risorgimento per un intervento sulla rete idrica dalle 22 del 22 ottobre alle 6 del 23 ottobre;

via DEL SARTO, civico 34, divieto di transito, istituzione doppio senso di circolazione per residenti e attività e limite massimo di velocità 30 Km/h per un intervento sulla rete idrica dalle 9 alle 18 di giovedì 24 ottobre;

via CAPODISTRIA, divieto di transito, revoca del senso unico in via Giacomo Leopardi (tra via Ca’ Rossa e via Capodistria) e divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati con segnaletica verticale per smontaggio gru dalle 9 alle 18 di giovedì 24 ottobre;

via TUBI, civico 41, restringimento per realizzazione nuova presa gas dal 21 ottobre al 8 novembre;

via GIUSTI, via TITO SPERI, via BARACCA, via CADUTI LECCHESI A FOSSOLI e via BELFIORE, restringimenti per lavori di ripristino della sede stradale dal 21 al 31 ottobre;

corso CARLO ALBERTO, controviale, restringimento regolamentato tramite movieri per allaccio alla rete elettrica dal 24 al 28 ottobre;

via XI FEBBRAIO, pressi rotatoria zona centro commerciale, restringimento per lavori di ispezione rete fognaria dalle 9 alle 12 del 24 ottobre;

via DON RODRIGO, divieto di transito, istituzione doppio senso di circolazione solo per residenti e attività da via Don Rodrigo, civico 1, a via Lucia, civico 3, e da via Don Rodrigo, civico 7, a piazzetta Guerrazzi, limite massimo di velocità 30 km/h e divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli di sosta presenti nel tratto compreso tra il civico 1 di via Don Rodrigo al civico 3 di via Lucia, per montaggio gru dalle 9 alle 18 di venerdì 25 ottobre 2024;

via FOSCOLO, restringimento area parcheggio per lavori di riparazione rete gas il 25 ottobre;

viale DANTE, altezza civico 16, restringimento del marciapiede per lavori di spostamento armadio fibra ottica dal 21 al 23 ottobre;

via DEI PARTIGIANI, restringimento per lavori di posa dissuasori dal 21 al 25 ottobre;

via VOLONE, restringimento per lavori di ripristino della sede stradale dal 21 al 25 ottobre;

via ARRIGONI, restringimento per lavori di ripristino della sede stradale dal 21 al 25 ottobre;

via DON PIATTI, restringimento per rimessa in quota chiusini dal 21 al 26 ottobre.

Vi segnaliamo infine il divieto di sosta con rimozione forzata in via Palestro tra il civico 1 e il civico 3 e tra il civico 4 e il civico 12 dalle ore 8.30 alle ore 13.00 di sabato 26 ottobre la cerimonia del 35° anniversario di istituzione del Gruppo Comunale di Protezione civile

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481233

Servizio manutenzione – 0341 481371