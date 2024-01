Nuovo ponticello all’Airoldi e Muzzi, donazione di Alberto Odobez

L’inaugurazione lunedì, il benefattore aveva fatto altre donazioni in passato

L’importo complessivo dell’opera supera i 42 mila euro

LECCO – E’ stato inaugurato lunedì mattina il nuovo ponticello di collegamento tra il parco degli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi di Lecco e la Residenza Bettini-Pazzini-Gerosa-Crotta. Il nuovo ponticello, che presenta solide fondamenta in acciaio, ricalca a livello estetico, come richiesto dalla Sovrintendenza, quello realizzato nel 2008 grazie a un contributo del Rotary Club Lecco.

A donarlo agli Istituti è stato il signor Alberto Odobez, che già in passato ha contribuito ad aiutare gli Istituti sostenendo altre spese, quali l’acquisto di camici durante il periodo del Covid e l’arredo della camera mortuaria. L’importo complessivo dell’opera supera i 42 mila euro.

Alla cerimonia, oltre al donatore, hanno preso parte il presidente Giuseppe Canali, il direttore generale Marco Magnelli, i consiglieri Maurizio Crippa e Mario Galli, la presidente dell’Associazione Amici Sostenitori IRAM Anna Maria Anghileri, l’architetto Francesco Amigoni che ha predisposto il progetto e seguito i lavori e il cappellano don Paolo Ghirlandi che ha benedetto la nuova struttura.

Il presidente Canali, in particolare, ha espresso ad Alberto Odobez il suo ringraziamento per questa importante donazione, segno della sua personale attenzione verso gli Istituti e i suoi ospiti, auspicando che possa essere da modello anche per altri privati cittadini.