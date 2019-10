Oggi lo sciopero dei trasporti, possibili disagi per i viaggiatori

Treni ‘garantiti’ solo nelle fasce orarie tra le 6-9 e 18-21

Tutte le informazioni su questo venerdì di mobilitazione sindacale

LECCO – E’ scattato alle ore 21 di ieri sera e continuerà fino alle ore 21 di oggi, venedì, lo Sciopero Generale di tutte le categorie pubbliche e private, che coinvolge anche il settore del trasporto ferroviario, al quale aderisce il personale del Gruppo Ferrovie dello Stato e di Trenord.

Pertanto, avvisano da Trenord il Servizio Regionale, Suburbano, la Lunga Percorrenza e il servizio Aeroportuale, potranno subire variazioni e/o cancellazioni.

Saranno in vigore le consuete fasce orarie di garanzia dalle ore 06:00 alle ore 09:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00, durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei “Servizi Minimi Garantiti” (clicca qui) . Si precisa che i treni indicati nell’allegato sono i “servizi minimi garantiti” nella fasce orarie 6-9 e 18-21.

La Sala operativa di Trenord, in concerto con le diverse funzioni aziendali, potrà effettuare ulteriori treni che hanno orario di partenza precedente e/o successivo alla fascia di garanzia e che saranno opportunamente comunicati sia nelle pagine di direttrice del sito internet, sia tramite avvisi sonori e monitor di stazione.

Si precisa che, giovedì 24 ottobre viaggeranno i treni con partenza prevista da Orario Ufficiale entro le ore 21:00 e che arrivano a destinazione finale entro le ore 22:00.

Autobus sostitutivi “no-stop” saranno istituiti limitatamente ai soli collegamenti aeroportuali “Milano Cadorna – Malpensa Aeroporto” e “Malpensa Aeroporto – Stabio” in caso di non effettuazione dei treni. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

Linee Lecco

Il servizio autobus a Lecco sarà regolare, Linee Lecco non è interessata dallo sciopero

Linee ATM

A Milano l’agitazione del personale viaggiante e di esercizio di superficie è prevista dalle 8,45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio mentre quella del personale viaggiante e di esercizio della metropolitana dalle 18 al termine del servizio.

Linee NET

Per le linee gestite da NET – Nord Est Trasporti – l’agitazione è prevista nella Città di Monza dalle ore 9 alle 11,50 e dalle 14,50 al termine del servizio per il Servizio Urbano.

Per il Servizio Extra Urbano l’agitazione è prevista dalle 8,45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio.