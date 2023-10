Open day menopausa, gli eventi organizzati da Asst Lecco

Il 18 ottobre si celebra la giornata mondiale della menopausa

A Introbio sono previsti incontri e consulenze psicologiche individuali gratuite mentre a Lecco si terrà una serata con ginecologi e ostetriche

LECCO – Anche Asst Lecco aderisce all’open day Menopausa, organizzata da Fondazione Onda in occasione della giornata mondiale della menopausa, che si celebra il 18 ottobre. L’iniziativa, che coinvolge gli ospedali con il bollino rosa, si pone l’obiettivo di sensibilizzare le donne sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e sulle strategie comportamentali, diagnostiche e terapeutiche che consentono, non solo di migliorare i disturbi che connotano le problematiche a breve termine, ma anche di prevenire e/o ridurre le complicanze a medio-lungo termine, come le malattie cardiovascolari, l’osteoporosi e le demenze.

L’Asst lecchese accoglie l’importante iniziativa organizzando, mercoledì 18 ottobre, incontri e consulenze psicologiche individuali gratuite con le ostetriche e gli psicologi della Casa di Comunità di Introbio. È necessaria la prenotazione delle consulenze scrivendo all’indirizzo mail o pua.introbio@asst-lecco.it o telefonando ai numeri 0341.983325 / 338.9801874.

Nella stessa giornata, a partire dalle 20.30 presso l’Aula Magna dell’Ospedale “Alessandro Manzoni” di Lecco, si svolgerà l’incontro rivolto alla popolazione femminile dal titolo “Aiuto! Mi sa che sono in menopausa!”. Nel corso della serata, ginecologi ed ostetriche, affronteranno diverse tematiche legate a questo periodo di transizione, compresi i tempi e i modi della menopausa, il rischio oncologico, le nuove terapie disponibili, l’incontinenza urinaria e l’importanza di una corretta dieta.

Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda, precisa: “Con l’allungamento dell’aspettativa di vita, la donna oggi ha la prospettiva di trascorrere in menopausa circa trent’anni: un lungo periodo in cui una corretta informazione, un’attenta prevenzione e un’adeguata terapia ormonale sostitutiva, quando necessaria, possono contribuire significativamente a migliorare la qualità della vita con un impatto sulle malattie croniche degenerative”.

Paolo Favini, direttore generale Asst Lecco, precisa: “La menopausa è un processo naturale che riguarda le donne in una fase della loro vita in cui possono sorgere numerose preoccupazioni. È importante capire che i tempi e i modi in cui le donne affrontano la menopausa possono variare notevolmente da persona a persona. È essenziale fornire alle donne le informazioni e il supporto necessari per affrontare questa fase in modo fisiologico e il più sereno possibile”.