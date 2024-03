Parcheggi, in arrivo le nuove tariffe: “Differenziate per il centro e le aree limitrofe”

Le nuove tariffe in vigore dalla prossima settimana

L’assessore Zuffi: “Modifiche che rispondono alla politica di decentramento del traffico”

LECCO – Lunedì prossimo, 25 marzo, le tariffe di 11 parcheggi a barriera in gestione a Linee Lecco saranno aggiornate per dare attuazione al Piano generale del traffico urbano del Comune di Lecco che, anche attraverso il Piano particolareggiato delle soste, prevede di differenziare le tariffe dei parcheggi siti nelle le aree più centrali della città da quelle dei parcheggi siti nelle aree limitrofe al centro.”La nuove tariffe rispondono alla politica di decentramento del traffico messa in atto, contribuendo a rendere più appetibili i parcheggi collocati nelle aree più periferiche della città” spiega l’assessora all’ambiente, alla mobilità e alla viabilità del Comune di Lecco Renata Zuffi.

I parcheggi in superficie del centro (area C1) siti in piazza Affari, piazza Mazzini, via Sassi, via Nava e via Parini (Le Grigne) passeranno a 2 euro/ora, con forfait giornaliero di 14 euro, per scendere a 1,5 euro/ora, con forfait giornaliero di 12 euro, nelle aree limitrofe al centro (area C2), ovvero nei parcheggi di via Parini (cimitero) e via Nullo. Le aree di parcheggio più “distanti” dal centro di via Adda e della Piccola (area D) vedranno la tariffa scendere fino a 1 euro/ora, con forfait giornaliero di 10 euro.

“Parliamo di parcheggi “distanti” riferendoci, per esempio, alla Piccola, che ricordiamo tuttavia essere nelle immediate vicinanze del centro – sottolinea l’assessore -. Inoltre, ulteriore accortezza, sia in questo parcheggio nei giorni di marcato alla Piccola, sia nel parcheggio di via Parini adiacente al cimitero monumentale, la sosta sarà gratuità per la prima mezzora”.

In aggiunta, le aree di sosta in struttura avranno tariffe ulteriormente agevolate rispetto a quelle in superficie: al Broletto Nord (area C2), infatti, la tariffa oraria scende a 1 euro/ora, mentre a La Ventina (area D) a 50 centesimi/ora. Le tariffe per i parcheggi all’aperto di applicano dalle 8 alle 20 fino al 31 marzo e dalle 8 alle 24 dal 1° aprile al 31 ottobre, mentre in struttura le tariffe si applicano sulle 24 ore. Restano infine immutati gli abbonamenti.

Maggiori informazioni sul sito www.lineelecco.it e sui canali social di Linee Lecco (Facebook ed Instagram).