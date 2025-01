Politecnico. Gli studenti di Ingegneria in visita allo stabilimento MCM a Borgo di Sotto

L’iniziativa ha permesso agli studenti di approfondire la loro preparazione teorica

PIACENZA – Nell’ambito della strategia volta a rafforzare i legami tra il mondo accademico e quello industriale, gli studenti del secondo anno del corso di Ingegneria della Produzione Industriale del Polo Territoriale di Lecco del Politecnico di Milano hanno avuto l’opportunità di visitare lo stabilimento MCM a Borgo di Sotto, in provincia di Piacenza.

L’iniziativa, promossa dal professor Ernesto Imperio, docente di Tecnologia Meccanica, ha offerto agli studenti l’opportunità di arricchire la loro preparazione teorica con un’esperienza pratica in una delle aziende leader a livello mondiale nel settore delle macchine utensili. “MCM, infatti, è rinomata per la progettazione e costruzione di centri di lavoro avanzati e sistemi di automazione, impiegati in settori industriali di grande rilevanza, tra cui aerospace, automotive, energia, oil&gas, difesa e macchine movimento terra” spiega il professor Ernesto Imperio.

Gli studenti sono stati accolti e accompagnati dall’ingegnere Franco Lumini, Technical Manager e Responsabile R&D di MCM, che ha fornito una panoramica dettagliata dei principali processi produttivi, delle tecnologie all’avanguardia e delle strategie di innovazione che contraddistinguono l’azienda.

Dopo un’introduzione sull’evoluzione tecnologica di MCM, gli studenti hanno avuto l’opportunità di accedere direttamente agli spazi produttivi, dove hanno potuto esplorare i principali elementi costruttivi dei centri di lavoro e osservare le varie fasi di assemblaggio, fino ai rigorosi test finali. L’esperienza ha permesso loro di apprezzare la precisione e la complessità dei processi produttivi, con un focus particolare sui sistemi di automazione integrata, che garantiscono elevati standard di efficienza e affidabilità negli impianti.

“La visita rappresenta un esempio concreto di come il dialogo tra università e impresa possa arricchire il percorso formativo degli studenti. Osservare sul campo l’applicazione pratica delle conoscenze acquisite in aula è essenziale per stimolare curiosità e pensiero critico” spiegano i professori.

Inoltre, aggiungono: “Gli studenti hanno dimostrato un notevole interesse, interagendo attivamente con il responsabile di MCM e ponendo numerose domande, interpretando questa esperienza come un’opportunità per riflettere sulle proprie aspirazioni professionali e sulle competenze richieste dal settore”.

L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia del Politecnico di Milano, che mira a rafforzare i legami con il tessuto industriale italiano e a favorire l’ingresso dei giovani talenti in aziende di eccellenza. “È stato un momento formativo di grande valore, che ha saputo unire teoria e pratica, offrendo agli studenti una preziosa panoramica sul mondo dell’industria manifatturiera avanzata” concludono i professori.