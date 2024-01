Politecnico. Le figure professionali del futuro si formano al Polo di Lecco

Incontri di orientamento online per studenti di IV e V superiore, professori e familiari

Un nuovo corso è in fase di attivazione presso il campus lecchese: laurea triennale in lingua inglese in Interaction Design

LECCO – Il Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano, al fine di presentare la propria offerta formativa, organizza tre incontri di orientamento online rivolti agli studenti di IV e V degli istituti superiori di secondo grado, ai loro professori e ai loro familiari.

Il Polo di Lecco forma da sempre figure professionali in grado di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro che, oggi più che mai, è in continua evoluzione. Duranti gli eventi verranno presentate nel dettaglio le caratteristiche di tali profili anche attraverso la testimonianza di professionisti che racconteranno la loro esperienza. Accanto ai caratteristici corsi, Ingegneria Edile-Architettura e Ingegneria della Produzione Industriale, un nuovo corso è in fase di attivazione presso il campus lecchese: si tratta della nuova laurea triennale in lingua inglese in Interaction Design. Il Polo amplia così la sua proposta formativa toccando il tema della progettazione dell’esperienza digitale utente, sempre più presente in ogni settore del mercato.

Ecco il dettaglio dei tre appuntamenti

Venerdì 9 febbraio 2024 ore 17-18

IINGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA (EDA – Laurea quinquennale a ciclo unico)

IDEARE, GESTIRE E REALIZZARE PROGETTI COMPLESSI: L’INGEGNERE EDILE-ARCHITETTO

Interverranno:

Prof.ssa Laura E. Malighetti, Coordinatore del corso in Ingegneria Edile-Architettura

Ing. Maela Allegretti, Senior Facade Engineer di Arup Londra – Alumna EDA

Ing. Filippo Bari, Associate Partner at Foster and Partners – Alumno EDA

Arch. Ing. Laura Tiburzi, BIM Coordinator di Mario Cucinella Architects – Alumna EDA

Link per registrarsi entro le 12:00 dell’8 febbraio:

https://forms.gle/QpgJygKmHkbXYBiQ7

Venerdì 16 febbraio 2024 ore 17-18

INGEGNERIA DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE (IPI – Laurea triennale)

CHIAVE DI ACCESSO PER L’INDUSTRIA DEL FUTURO

Interverranno:

Prof. Diego Scaccabarozzi, Coordinatore del corso in Ing. della Produzione Industriale

Ing. Valerio Pirovano, Plant Production Manager, M.S.Ambrogio S.p.A. – Alumno IPI

Ing. Carlo Galluzzi, Quality Engineer di Caleotto, Feralpi Group – Alumno IPI

Ing. Andrea Appiani, MetroSpace Lab, Polo territoriale di Lecco – Alumno IPI

Ing. Davide Panzeri, Dottorando in Ing. Meccanica, Politecnico di Milano – Alumno IPI

Link per registrarsi entro le 12:00 del 15 febbraio:

https://forms.gle/H76jKweA6dVse5qc9

Venerdì 23 febbraio 2024 ore 17-18

INTERACTION DESIGN (ID – Laurea triennale in inglese, in fase di attivazione)

PROGETTARE L‘ESPERIENZA DIGITALE

Interverranno:

Prof. Davide Spallazzo, Referente del corso in Interaction Design

Arianna Agudio, Lead Designer, Notation Creative Consulting

Caterina Cavallini, Interaction Designer, Nestle Global IT Hub

Killian Re, Lead Designer, Founder’s Studio – Bain & Company

Paolo Puglielli, studente del corso di laurea magistrale in Digital & Interaction Design

Link per registrarsi entro le 12:00 del 22 febbraio:

https://forms.gle/VkKbV97zMd2HSBRT8