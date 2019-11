San Giovanni, alla Casa della Terza Età gli uffici per la domiciliarità

Nella struttura dedicata agli anziani si attivano gli uffici del SID

Servizi a domicilio per le persone con difficoltà motorie o non autonome

LECCO – Da questo giovedì, 7 novembre, il SID, ovvero gli uffici dei servizi integrati per la domiciliarità del Comune di Lecco, sarà definitivamente operativo presso la Casa della Solidarietà e della Terza Età di San Giovanni, sita in corso Monte Santo, 12 al piano terra.

Il servizio si rivolge principalmente a familiari di persone anziane in condizioni di fragilità, di ridotta autonomia e, più in generale, a coloro che svolgono funzione di caregiver, agli anziani soli o con fragilità socio-relazionali, con ridotta autonomia nella gestione della vita quotidiana, nonché alle persone che desiderano vivere momenti di socialità in contesti tutelati e ai volontari delle associazioni che dedicano del tempo libero a persone anziane, che necessitano di supporto o accompagnamento su diff­icoltà specifiche nei compiti di cura.

Il SID del Comune di Lecco fornice alle persone che vi si rivolgono orientamento e consulenza, le accompagna, anche attraverso interventi al domicilio che si integrano con i servizi socio-sanitari, nelle scelte e nella gestione quotidiana delle situazioni di difficoltà, anche offrendo occasioni di socializzazione. Lo scopo ultimo è quello di promuovere il benessere delle famiglie interessate e di guidarle nelle scelte più opportune funzionali alla tutela della persona non autosu­fficiente e alla sua permanenza al domicilio, offrendo un servizio su misura.

L’orario di ricevimento al pubblico resta invariato, il martedì dalle 12 alle 14 e il giovedì dalle 15.30 alle 17.30, mentre per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 0341 481542 o scrivere una mail all’indirizzo

servizintegrati.domiciliarita@comune.lecco.it