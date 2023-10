Scuola Primaria Nazario Sauro: progetto di riqualificazione per il cortile

Il Comune interverrà sugli spazi esterni migliorandoli nella sicurezza e nella fruizione

Soddisfatta l’assessore Sacchi per il lavoro di squadra svolto tra tecnici comunali, dirigente scolastico, coordinatrice del plesso e genitori

LECCO – In un’ottica di miglioramento e sicurezza degli edifici scolastici, l’Amministrazione comunale di Lecco ha annunciato un importante progetto di riqualificazione degli spazi esterni della scuola primaria Nazario Sauro di Germanedo. Questo intervento, pensato per creare nuove opportunità di apprendimento, gioco e socialità per gli alunni, promette di trasformare l’ambiente educativo in modo significativo.

Il cuore di questa iniziativa è rappresentato da un lavoro di messa in sicurezza e valorizzazione degli spazi esterni della scuola. Questa ristrutturazione è stata pianificata in stretta collaborazione con l’agronomo dott. Giulio Fezzi e gli uffici tecnici comunali ed è destinata a migliorare l’ambiente circostante la scuola per il bene di studenti e insegnanti.

Una delle prime misure prevede l’ampliamento dell’area radicante del platano più vicino alla scuola al fine di garantire un migliore sviluppo dell’albero. Inoltre, verranno rimossi tre tigli che, a causa della loro vicinanza al muro perimetrale della scuola, hanno causato danni alle pareti, i quali saranno prontamente riparati. Al posto dei tigli, verranno piantati altri tre alberi, ampliando le aiuole di destinazione.

L’Assessore ai Lavori pubblici, Maria Sacchi, ha espresso il suo apprezzamento per il contributo fondamentale delle figure coinvolte: “Voglio ringraziare non solo i tecnici e gli esperti comunali, ma soprattutto la Dirigente dell’ICS Lecco 3, dott.ssa Mariapia Riva, la Coordinatrice del plesso, docente Chiara Crimella, e i rappresentanti dei genitori per il proficuo lavoro di ascolto, confronto e collaborazione volto a migliorare le condizioni di sicurezza della scuola e a creare nuovi spazi per i bambini che la frequentano.”

L’iniziativa non si limita solo agli spazi esterni. In un sforzo congiunto con il corpo docente e le famiglie, l’Amministrazione comunale sta sviluppando una nuova progettazione per una fruizione più accogliente del cortile della primaria Nazario Sauro. Questo processo di dialogo mira a migliorare gli aspetti funzionali dell’arredo e a introdurre nuovi elementi che renderanno gli spazi interni della scuola ancora più accoglienti.