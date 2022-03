I dati sulle iscrizioni del nuovo anno scolastico negli istituti superiori lecchesi

Licei scelti dal 45% degli studenti, al secondo posto gli istituti tecnici con il 31%

LECCO – Sono 3.390 gli studenti che hanno presentato domanda di iscrizione a un istituto superiore o a un centro di formazione professionale della provincia di Lecco.

Il 45,2% si è orientato sui licei, il 31,3% sugli istituti tecnici, l’11,2% sugli istituti professionali, il 12,2% sui percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP).

Sono alcuni dei risultati dell’analisi delle iscrizioni alle classi prime dell’anno scolastico e formativo 2022/2023, realizzata dalla Provincia di Lecco elaborando i dati ufficiali messi a disposizione dall’Ufficio scolastico di Lecco, dai centri di formazione professionale e dagli istituti superiori paritari e presentati nel Focus sulle iscrizioni alle classi prime degli istituti superiori e dei centri di formazione professionale nella Provincia di Lecco – anno scolastico 2022/2023.

Gli indirizzi liceali si confermano i più gettonati anche nelle scuole del territorio; mentre a livello nazionale il 56,6% degli studenti opta per un liceo, nel territorio provinciale il 45,2% dei ragazzi sceglie un indirizzo liceale. E’ lo scientifico in testa alle preferenze tra i licei (45,3%) e fra tutti gli indirizzi di studio. Sempre molto attrattive le opzioni scienze applicate e sportivo con domande ancora in crescita. Aumenta l’interesse per il liceo delle scienze umane, soprattutto per la sua opzione economico-sociale, che, complessivamente, registrano il 23,7% delle richieste di iscrizione a un percorso liceale.

Tra gli istituti tecnici, scelti dal 31,3% degli studenti, in linea con il dato nazionale (30,7%), amministrazione finanza e marketing e informatica e telecomunicazioni si confermano gli indirizzi di maggior interesse. Rispetto allo scorso anno, inoltre, crescono le domande relative agli indirizzi grafica e comunicazione.

Anche quest’anno si conferma il divario tra il dato nazionale e quello provinciale sulle scelte degli istituti professionali, compresi i percorsi triennali di IeFP: a livello nazionale in aumento (12,7%), attestato al 23,5% a livello provinciale.

Il linea con il precedente anno le richieste di iscrizione agli istituti professionali. L’indirizzo servizi per la sanità e l’assistenza sociale resta sempre il più attrattivo, registrando il 35,6% delle richieste di iscrizione a un indirizzo professionale. Seguono manutenzione e assistenza tecnica con il 22,2% ed enogastronomia e ospitalità alberghiera con il 21,3%.

In calo il numero complessivo di richieste di iscrizione ai percorsi di IeFP erogati in regime sussidiario dagli istituti superiori: da 75 alunni e 5 classi dello scorso anno a 52 alunni su 6 percorsi di IeFP.

Per i Cfp si registra una diminuzione del 5%, da 381 a 362 alunni iscritti.

Importante predisporre un’offerta scolastica diversificata

“L’analisi anno per anno delle scelte espresse è fondamentale per fornirci dati significativi per una ottimale e obiettiva predisposizione di un piano dell’offerta formativa completo, diversificato e aderente al nostro contesto provinciale – commenta la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann – Ciò è indispensabile per rispondere efficacemente ai desideri e alle attitudini degli studenti e delle famiglie, nonché ai fabbisogni di professionalità delle realtà economiche e produttive del territorio. I dati presentati in questo report sono stati rilevati alla data della chiusura delle iscrizioni online: ora è in corso la delicata e complessa fase della formazione delle classi, di competenza dell’Ufficio scolastico e dei dirigenti scolastici”.

“I dati che emergono dal monitoraggio e dall’analisi delle iscrizioni per il 2022/2023 evidenziano una costante tendenza a intraprendere il percorso liceale, nonostante una leggera inclinazione delle iscrizioni rispetto al 2021/2022 – sottolinea il Consigliere provinciale delegato all’Istruzione e Formazione professionale Carlo Malugani – Come risultato del lavoro svolto dalla Provincia con il tavolo di orientamento si evidenziano alcuni aspetti positivi nell’ambito degli iscritti agli indirizzi tecnici e professionali, in linea con le richieste occupazionali del territorio. In particolare, si segnalano l’indirizzo agroalimentare per l’Alta Valle e l’indirizzo di elettronica ed elettrotecnica per il Meratese, entrambi con 24 iscritti. Risulta costante l’interesse verso gli istituti professionali confrontato con il dato finale dell’anno scorso. Significativo è il calo del numero complessivo delle richieste di iscrizione ai percorsi di IeFP; si registra inoltre una lieve diminuzione degli iscritti ai centri di formazione professionale. Un importante aumento è stato rilevato nelle iscrizioni agli istituti paritari con scelte orientate al liceo scientifico delle scienze umane, allo sportivo e all’indirizzo amministrazione, finanza e marketing”.