Seconda pulizia dei parcheggi: attenti ai divieti. La viabilità della settimana

Questa notte il secondo intervento programmato di pulizia dei parcheggi in città

Tutte le modifiche previste per la settimana. Senso unico in via Belfiore per i lavori del teleriscaldamento

LECCO -Tra le modifiche alla viabilità della prossima settimana il Comune segnala particolare quelle determinate dalla pulizia notturna delle aree pubbliche di parcheggio, che saranno effettuate nella notte tra lunedì 20 marzo e martedì 21 marzo.

Le operazioni comportano l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dalla mezzanotte alle 6 di martedì 21 marzo nelle aree di piazza della Vittoria, corso Promessi Sposi, via Galilei, via Besonda Inferiore, via Carlo Mauri, via Ugo Bartesaghi, via Parini, via Elettrochimica, corso Carlo Alberto (Synlab) e via Frà Galdino.

Le altre modifiche alla viabilità della settimana:

via BRODOLINI, parziale restringimento della sede stradale regolamentato tramite movieri per lavori di riparazione alla rete idrica dal 20 al 23 marzo;

corso EMANUELE FILIBERTO, restringimento del marciapiede per lavori di riparazione di una perdita dal 21 al 22 marzo;

via BELFIORE, tratto all’altezza del civico 76, parziale restringimento della sede stradale per scavo di posa della rete fibra ottica anche un restringimento regolamentato tramite movieri, entrambi dal 20 al 26 marzo;

via MAZZUCCONI, tratto all’altezza del civico 46, restringimento della sede stradale per riparazione al guasto della linea telefonica il 20 marzo;

via DEL ROCCOLO, tratto all’altezza del civico 26, parziale restringimento della sede stradale per lavori di riparazione al guasto della linea telefonica il 20 marzo;

via TAGLIAMENTO, tratto all’altezza del civico 40, parziale restringimento della sede stradale per lavori di nuovo allaccio alla rete del gas il 24 marzo;

via BESONDA, parziale restringimento della sede stradale regolamentato tramite movieri per lavori edili dal 20 marzo al 2 aprile;

via GIUSTI, parziale restringimento della sede stradale regolamentato tramite movieri per lavori edili dal 20 al 26 marzo;

corso MONTE SANTO, tratto compreso tra l’intersezione con via IX Febbraio e il civico 26, per lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale, nei giorni feriali, dalle 9 del 20 marzo alle 17.

Vi ricordiamo che, come segnalato a questo collegamento, in via Belfiore da lunedì 20 marzo ci saranno delle modifiche alla viabilità per lavori di costruzione della rete di teleriscaldamento.

Vi segnaliamo, infine, che domenica 26 marzo alle 17:30 si terrà l’incontro calcistico Lecco – Triestina allo stadio Rigamonti – Ceppi, in occasione del quale le vie adiacenti lo stadio saranno interessate da alcune modifiche del transito veicolare e delle soste a partire dalle 13:30 e fino alle 21:30. Per quanto riguarda le soste, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, a eccezione di quelli espressamente autorizzati, su ambo i lati di via Pascoli e via Cantarelli, nel tratto compreso tra via XI Febbraio e via Pascoli, e nelle aree di sosta di via XI Febbraio, nel tratto compreso tra via Don Pozzi e via Cantarelli.