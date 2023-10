Servizio di Urgenza Psicologica, colloqui gratuiti nel mese di novembre

Sarà possibile prenotarsi entro venerdì 27 ottobre

“La possibilità di un incontro/confronto con un professionista è un invito ad evitare solitudini e chiusure”

LECCO – In occasione della Giornata mondiale della salute mentale del 10 ottobre, il servizio di Urgenza Psicologica, attivato grazie a un protocollo d’intesa siglato nel 2020 tra il Comune di Lecco, l’ASST di Lecco, l’Ordine degli Psicologi della Lombardia e la Cooperativa CREA di Milano, rende disponibile la prenotazione di un colloquio gratuito. I colloqui si svolgeranno nel mese di novembre, presso il Centro civico Sandro Pertini in via dell’Eremo 28 di Lecco e sarà possibile prenotarsi via mail all’indirizzo urgenzapsicologicalecco@gmail.com entro venerdì 27 ottobre.

La funzione principale del servizio di Urgenza Psicologica, attivo il sabato e la domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, è quella di rispondere tempestivamente a chiunque ritenga di vivere un momento di difficoltà e manifesti un problema psicologico urgente, grazie a un’equipe di psicologi volontari, con competenze specialistiche diversificate. Si accede al servizio telefonicamente, chiamando il numero 335 6735471: eventualmente il professionista, in accordo con la persona, potrà concordare un colloquio di approfondimento in presenza. L’obiettivo di ciascun intervento è contenere l’emotività, aiutare la persona a ristabilire l’equilibrio individuale-familiare-sociale e permettere di individuare le risorse personali più ampie per gestire meglio la crisi indirizzandola, quando necessario, verso i servizi territoriali a cui rivolgersi per una presa in carico strutturata e continuativa.

Inoltre, nel 2022 il servizio è stato migliorato inserendo la possibilità di accedervi anche mandando un messaggio via WhatsApp al numero 335 6735471 negli orari e nei giorni precedentemente indicati. Il professionista che prenderà in carico il messaggio darà supporto immediato e opportune indicazioni per un approfondimento.

“Da tempo il Comune di Lecco è impegnato sui temi del benessere psicologico dei cittadini, un grande strumento di prevenzione. I numeri dello sportello psicologico QuindiciVentiquattro dedicato ai giovani dai quindici ai ventiquattro anni, ci restituiscono la fotografia di ragazzi sempre più consapevoli, che sanno riconoscere le proprie difficoltà e sanno affidarsi a professionisti dedicati. Allo stesso tempo è in crescita anche il numero degli adulti che finalmente riesce a liberarsi dei preconcetti e a chiedere supporto – sottolinea l’assessore alla Famiglia, giovani e comunicazione ed evoluzione digitale del Comune di Lecco Alessandra Durante -. Ringrazio l’ordine degli psicologi e i professionisti volontari che gestiscono il Servizio di Urgenza Psicologica per questa importante iniziativa che dà la possibilità a tante persone di avvicinarsi e sperimentare i benefici di un sostegno psicologico: se non si inizia non si potrà mai scoprire quanto bene possa fare occuparsi del proprio benessere emotivo e psicologico. Invito quindi tutti a sfruttare la disponibilità di questi professionisti e a prenotare un primo colloquio gratuito di orientamento per il prossimo mese”.

Così Anna Lisa Mazzoleni, referente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia per il territorio di Lecco: “La giornata mondiale della salute mentale vuole essere occasione per ricordare a cittadini e cittadine l’importanza di prendersi cura della salute psicologica. La possibilità di un incontro/confronto con un professionista è un invito ad evitare solitudini e chiusure, e a favorire il riattivarsi della persona,in un qualsiasi momento di fatica o malessere”.