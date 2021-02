Dopo la giornata di sabato ancora forti disagi sulla viabilità

Traffico intenso sulla Statale 36, code anche in città

LECCO – Un’altra giornata di passione per gli automobilisti in transito sulle strade lecchesi. Dopo il caos del pomeriggio di ieri, sabato, anche oggi code e rallentamenti si sono ripresentati a partire dal pomeriggio sulle principali arterie stradali (SS36, Provinciale 72 sul lago e anche Provinciale 62 in Valsassina).

Un ‘bollino nero’ sul fronte viabilistico annunciato già nei giorni scorsi in vista del weekend di bel tempo e l’ultimo in zona gialla prima del giro di vite sulle restrizioni (da domani, 1° marzo, la Lombardia tornerà infatti ad essere zona arancione e gli spostamenti saranno consentiti solo all’interno del proprio comune di residenza).

Così nel fine settimana in tanti hanno deciso di concedersi una gita fuori porta verso le principali località montane valsassinesi e valtellinesi e sul lago, rendendo puntualmente difficoltoso il rientro verso Lecco, la Brianza e Milano.

Ad ora (sono 18.46 mentre scriviamo) il traffico è intenso sulla Statale 36 in direzione sud e anche lungo la Provinciale 72 con code verso Lecco a partire da Mandello del Lario. Non è da meno la situazione in Valsassina con rallentamenti sempre verso il capoluogo. In città traffico congestionato sul lungolago e anche in zona Caleotto/Meridiane.