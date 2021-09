Ieri, lunedì, è iniziata la somministrazione della terza dose ai pazienti immunocompromessi

Sono 1361 le dosi vaccinali somministrate ieri tra prime, seconde e terze dosi tra gli hub di Lecco e Cernusco

LECCO – 355 prime dosi di vaccino anti Covid in un giorno. Continua, anche nel Lecchese, l’effetto traino del green pass, alla luce della necessità di presentare, dal prossimo 15 ottobre, la certificazione vaccinale anche per l’accesso ai luoghi di lavoro. Un dato che porterà a incrementare ulteriormente la già alta percentuale di adesione alla campagna vaccinale massiva da parte dei residenti nella nostra Provincia, già saldamente in testa alla “classifica” delle province lombarde con oltre il 90% di adesioni sul fronte della risposta alla campagna di somministrazione del siero anti Covid.

Nella giornata di ieri, lunedì, sono iniziate le inoculazioni anche della terza dose di vaccino, meglio nota come dose addizionale, riservata alle persone immunocompromesse per cui è stata deliberata la necessità di un’ulteriore somministrazione vaccinale a copertura del primo ciclo. Sono state 92 le persone a cui il personale sanitario ha somministrato la terza dose, 88 al Palataurus di Lecco e 4 all’hub Technoprobe di Cernusco con uno sforzo organizzativo non indifferente da parte del personale sanitario.

Contemporaneamente, va avanti la campagna vaccinale massiva con 355 prime dosi somministrate e 914 seconde dosi somministrate nella giornata di ieri. Delle somministrazioni complessive di ieri, 903 sono state effettuate all’hub di Lecco e 458 a Cernusco.