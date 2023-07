Abbadia. Ufficio turistico, tutte le novità della stagione

Introdotti servizio Whatsapp, Tourist Book e analisi dei flussi turistici

A occuparsi del punto informazioni la società Itur, fino al 2024 compreso

ABBADIA – Servizio di comunicazione via Whatsapp, Tourist Book, analisi dei flussi turistici. Con la nuova gestione dell’ufficio turistico di Abbadia questi alcuni dei servizi introdotti per fornire ancora più supporto a visitatori, ma anche ai cittadini, e promuovere il territorio e le sue peculiarità, offrendosi sempre più come luogo di contatto tra Amministrazione, turisti e operatori.

A portare venti di cambiamento Itur, società specializzata nella gestione e coordinamento di sistemi complessi di uffici turistici su tutto il territorio nazionale che lo scorso giugno ha ripreso in mano la gestione del punto informazioni abbadiense, di cui si occuperà fino al 2024 compreso.

Per consentire di rimanere sempre aggiornati su eventi, news e tutte le attività turistiche del Comune, reso attivo un nuovo servizio di comunicazione tramite Whatsapp, scrivendo al 334 7952899. Aggiornato anche il Tourist Book, dove si riassume l’informazione turistica del territorio, utile a tutti coloro che lavorano a stretto contatto con i turisti, distribuito gratuitamente in versione digitale. Per maggiori informazioni, potete scrivere alla mail ufficiale dello IAT turismo@comune.abbadia-lariana.lc.it.

A fine stagione saranno poi forniti i dati relativi ai flussi turistici, tutto attraverso la somministrazione e applicazione di relativa modulistica conforme al Sistema di Gestione della Qualità aziendale ISO9001, così da poter stilare un’analisi dei punti di forza e di debolezza dell’ufficio, per costruire un servizio sempre migliore e rispondente alle caratteristiche di Abbadia.

Per il periodo estivo l’ufficio informazioni di Abbadia accoglierà i visitatori nella nuova sede di via Nazionale 107 tutti i giorni con orario 9.00-13.00 e 15.30-17.30. Per rimanere aggiornati su tutte le novità e attività proposte dell’ufficio turistico di Abbadia visitare le pagine Facebook e Instagram e a seguire Itur su Facebook, Instagram e Linkedin.