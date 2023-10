Bellano. Nel week-end castagnata a Vendrogno ed elezioni Pro Loco

Il frutto protagonista sabato e domenica nella località bellanese

Burolle a volontà con assaggi anche al Museo del Latte. Durante la manifestazione elezioni nuovo consiglio Pro Vendrogno

BELLANO – Sarà un fine settimana interamente dedicato alla castagna a Vendrogno: il frutto protagonista per due giorni nella località bellanese. Sabato 14 ottobre sera al MUU – Museo del Latte e della Muggiasca conferenza ‘Le castagne tra passato e futuro’ con guida ai prodotti a base di castagne. Un’occasione per conoscere più da vicino la castagna, anche assaggiandola.

Burolle a volontà invece nel pomeriggio di domenica 15 ottobre in zona manifestazioni. La castagnata sarà preceduta dal pranzo, con inizio alle ore 12.00 a base di specialità locali come polenta, salsiccia, brasato e formaggio. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.

Sempre nel contesto della castagnata di domenica si terranno le elezioni del nuovo consiglio della Pro Vendrogno, a cui tutti i soci sono invitati a partecipare. Le votazioni dalle ore 10.30 alle ore 16.00. Qualora ci fosse brutto tempo, saranno spostate nel MUU e si svolgeranno dalle ore 10.30 alle ore 12.00 al mattino e dalle ore 15 alle ore 17 nel pomeriggio.