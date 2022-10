Torna a casa Linda, la poiana del Castello di Vezio che era stata liberata da ignoti insieme agli altri rapaci

Il falconiere: “Debole e molto affamata ma sembra in salute. Grazie per le segnalazioni”.

PERLEDO – “Dopo più di 3 settimane di assenza e a un passo dal morire di fame…bentornata a casa Linda!“. L’annuncio emozionato arriva dal Castello di Vezio a quasi un mese dalla ‘liberazione’, da parte di ignoti, dei rapaci addestrati protagonisti delle attività di falconeria.

Grave quanto accaduto, aveva sottolineato il falconiere Nicola Castellano, perché i volatili in questione sono nati e cresciuti in cattività e non sono stati in grado di sopravvivere da soli nell’ambiente esterno. Fortunatamente, qualche giorno dopo la scomparsa, era stato ritrovato “Parsifal”, una poiana di Harris, che era rientrato in autonomia al castello.

Ora è stato il turno di Linda, finalmente a casa. “Grazie di cuore per le segnalazioni degli ultimi 3 giorni, Linda è debole e molto affamata ma sembra in salute” scrive il falconiere.

Purtroppo altri due rapaci risultano ancora dispersi, mentre un terzo è stato già rinvenuto morto, ucciso da un suo simile nelle vicinanze del castello.