A Mandello il primo bagno nel Lario: l’iniziativa per accogliere il 2020

A Mandello il tuffo nel Lario

Una tradizione per inaugurare l’anno nuovo

MANDELLO – In 38 nella prima mattinata dell’anno si sono dati appuntamento a Mandello, in riva al lago, per il tradizionale bagno ben augurante.

Il gruppo dei “pinguini del Lario” non si è lasciato spaventare dalla fredda temperatura dell’acqua concedendosi un tuffo nel Lario per accogliere il 2020. L’iniziativa è stata organizzata anche quest’anno da Carlo Gilardi e Nanni Roberto, mentre fra i ‘veterani’ che hanno partecipato c’era anche il consigliere comunale Sergio Gatti.

