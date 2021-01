Lierna, ancora disponibili i buoni spesa per l’emergenza Covid, ecco come richiederli

LIERNA – L’Amministrazione comunale di Lierna rende noto, che è ancora disponibile la possibilità di richiedere i buoni Spesa per l’emergenza COVID – 19. Le risorse messe a disposizione sono di 11.212,808€.

Il provvedimento è una misura rivolta in particolare ad offrire una forma di sostegno economico per l’acquisizione di beni di prima necessità in relazione alle situazioni di criticità economica, determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19.

“Non si tratta, quindi, di una misura generalizzata di contrasto alla povertà o di sostegno economico alle fasce sociali meno abbienti, per le quali il comune interviene con altre risorse, ma di una misura specifica, una tantum, volta a sostenere, in via straordinaria, coloro, che per effetto dell’emergenza sanitaria si trovano in una condizione di oggettiva difficoltà a far fronte alle spese primarie per sé e per la propria famiglia”.

Questo provvedimento fa seguito alla prima trance di 11.212,808€, erogati da aprile 2020 a dicembre 2020.

Per tutte le informazioni è possibile contattare il Comune negli orari d’ufficio dal lunedì al sabato.

“Si rammenta, che a causa della pandemia di COVID-19 gli uffici ricevono soltanto su appuntamento, precedentemente fissato al numero 0341 74 0108, mentre sul sito www.comune.lierna.lc.it si trovano tutte le informazioni sulla documentazione necessaria, per accedere ai buoni spesa”.