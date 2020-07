Lierna inaugura la sua nuova piazza: taglio del nastro con Roberto Maroni

Taglio del nastro per la rinnovata piazza IV Novembre a Lierna. Tra i presenti anche l’ex governatore Maroni

Il sindaco Stefanoni: “Era un parcheggio, ora sarà l’agorà di Lierna”

LIERNA – Conclusa e inaugurata: nello stesso giorno della riconsegna al Comune del cantiere, è stata subita festeggiata con l’inaugurazione la rinnovata piazza IV Novembre di Lierna.

Un progetto concepito nel 2009 e che ha dovuto attendere tempi migliori e il cofinanziamento di Regione Lombardia arrivato nel 2017 grazie all’accordo di programma ‘tra lago e monti’ che ha coinvolto anche il comuni di Varenna, Bellano e Taceno.

I lavori erano iniziati nel settembre del 2019 e sono terminati ufficialmente ieri, venerdì, con l’ultimo incontro in mattinata tra impresa e amministrazione comunale.

Un traguardo che il sindaco Silvano Stefanoni ha visto raggiungere passo dopo passo, seguendo fin dall’inizio l’iter di realizzazione: “Non è facile per un amministratore seguire l’intero percorso fino all’inaugurazione di un’opera. Ho avuto la fortuna di conoscere da vicino quanto compiuto in questi anni, nel 2009 da consigliere con il sindaco Vito Zotti per poi proseguire da vicesindaco nell’amministrazione guidata da Edoardo Zucchi, infine da sindaco, grazie ad una squadra che mi sta supportando tantissimo e che ringrazio” ha spiegato Silvano Stefanoni.

“La piazza era un parcheggio, la abbiamo trasformata nell’agorà del paese di Lierna” ha aggiunto Stefanoni.

All’inaugurazione venerdì sera erano presenti anche l’ex presidente lombardo Roberto Maroni con il sottosegretario Antonio Rossi, “anche loro – ha ricordato il sindaco – parte di questa squadra che ci ha affiancato, nei loro ruoli istituzionali, l’iter dell’opera”. Hanno partecipato anche il consigliere regionale Antonello Formenti e l’on. Roberto Paolo Ferrari

Una realizzazione, quella della nuova piazza, che ha conosciuto anche forti critiche per l’abbattimento dei cipressi che adornavano il vecchio piazzale. “Abbiamo tenuto la schiena dritta – sottolinea il sindaco – e ringrazio il nostro segretario comunale, l’avvocato Maria Scarpa che, nonostante le cattiverie e le malignità, ha sempre saputo dipanare la matassa”.

L’inaugurazione è stata anche l’occasione per consegnare la costituzione a 19 neo maggiorenni alla presenza di Marcella Nicoletti, rappresentante della Prefettura di Lecco. L’esibizione al piano del talentuoso 17enne Daniele Panizza ha allietato in musica la serata.