Lierna. Spazi comunali più accoglienti e ben tenuti grazie a Living Land

L’iniziativa si propone di coinvolgere i giovani a prendersi cura degli spazi pubblici

LIERNA – E’ continuato anche quest’anno il sodalizio tra Amministrazione Comunale di Lierna e l’iniziativa Living Land, volta a coinvolgere attivamente i giovani residenti nella cura e manutenzione dei luoghi pubblici della comunità.

“Un gruppo di ragazze e ragazzi si è generosamente messo a disposizione per offrire il proprio contributo attraverso interventi di vario genere finalizzati a mantenere in ottime condizioni i nostri spazi comuni – racconta la vicesindaco Simonetta Costantini -. I giovani volontari hanno dedicato il loro tempo e le loro energie per effettuare attività di manutenzione, garantendo che i luoghi pubblici siano accoglienti e ben tenuti per tutti i cittadini di Lierna. Living Land rappresenta un’importante iniziativa che coinvolge e sensibilizza i giovani sul concetto di bene comune. Attraverso il loro impegno e la loro partecipazione attiva, i volontari hanno dimostrato un forte senso di responsabilità e un profondo attaccamento alla nostra comunità”.

A nome dell’Amministrazione Comunale, Costantini ringrazia tutti i ragazzi: “Il loro impegno e la loro dedizione contribuiscono in modo significativo a mantenere Lierna un luogo accogliente e gradevole per tutti i suoi abitanti. Il successo di Living Land riflette l’importanza di promuovere la partecipazione attiva dei giovani nella cura e nella valorizzazione dei luoghi pubblici. L’Amministrazione Comunale si impegna a continuare a sostenere e incoraggiare tali iniziative, riconoscendo il ruolo fondamentale dei giovani come veri protagonisti del futuro di Lierna”.