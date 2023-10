Mandello. Corso d’inglese per adulti all’Istituto A.Volta

Partirà venerdì 27 ottobre e durerà 40 ore

L’attivazione al raggiungimento di almeno una quindicina di iscritti

MANDELLO – Il Comune di Mandello del Lario – Assessorato Istruzione, in collaborazione con il CPIA (Centro Provinciale Istruzione Adulti) organizza un corso di lingua inglese per adulti Livello A1.

Il corso prevede lezioni di 90 minuti per un totale di 40 ore in presenza e inizierà venerdì 27 ottobre presso l’Istituto A.Volta, in via Risorgimento 33. Continuerà poi i venerdì successivi sempre allo stesso orario, dalle ore 16.15 alle ore 17.45. Essendo il CPIA una scuola statale pubblica il contributo si limita a 2,50 euro l’ora, il costo totale del corso è di 100 euro.

L’iscrizione del corso si perfeziona con il versamento della quota di iscrizione, che deve essere effettuato dopo il primo giorno di lezione, una volta avuta la certezza che la classe sarà avviata, cosa che accadrà solo con il raggiungimento di almeno 15 iscritti. Al termine del corso viene rilasciato un certificato di frequenza.

Il CPIA di Lecco è sede del Centro Trinity College of London, pertanto per tutti gli iscritti che lo vorranno, ci sarà l’opportunità di sostenere gli esami di certificazioni sui livelli di apprendimento previsti.

Ulteriori informazioni al link: CPIALECCO.EDU.IT/CORSI/LINGUE.EUROPEE mail: corsilingue.lecco@cpialecco.edu.it. Telefono: 0341-1556360. E’ possibile iscriversi anche presso lo Sportello Adulti presso la Biblioteca Comunale E.Carcano, via Manzoni, 44/3 dalle 10 alle 13 lunedì, martedì, mercoledì e venerdì.

“Ringraziamo l’ICS A.Volta di Mandello del Lario nella figura del DS prof. Massimiliano Craia per aver concesso i locali per il corso in oggetto”, dichiara l’assessora alla Cultura e all’Istruzione Doriana Pachera.