Mandello. Grande partecipazione agli ‘Alpini in Festa’

Solo sabato sera duecento i presenti alla manifestazione

Tanto cibo e canti ad accompagnare le due giornate a base di allegria e convivialità

MANDELLO – Ha riscosso un considerevole successo ‘Alpini in Festa’, appuntamento-cardine del Gruppo degli Alpini di Mandello, che potuto contare sulla partecipazione di parecchi avventori nella sede di Piazza Stazione durante le giornate di sabato e domenica.

“E’ stata una bella festa – commenta il capogruppo Claudio Bianchi – specialmente sabato sera il numero di presenti si è fatto importante: erano oltre duecento e, sul finire della serata, una volta placata la fame, in tanti hanno intonato insieme canzoni popolari fino a fare le ore piccole”.

La sua figura l’ha fatta soprattutto il cibo: la manifestazione traboccava di pietanze, a pranzo e a cena sabato, e a pranzo domenica. “Tutte graditissime – ci tiene a sottolineare Bianchi – in particolare pizzoccheri, ganassini al vino rosso e involtini, fino alle tradizionali salsicce e polenta, preparate con cura dalla squadra in cucina. In generale è un evento che ha visto noi alpini particolarmente impegnati”.