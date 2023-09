Mandello. ‘Guzzi Grand Tour’ aprirà il Motoraduno

Già proposto lo scorso anno, il giro in moto culturale verterà alla scoperta del Circuito del Lario

Domani, giovedì, partenza motomuniti di fronte alla Moto Guzzi

MANDELLO – Era stato proposto per la prima volta nell’ambito del ‘Fuoriraduno’ lo scorso anno, chiamando a sé appassionati guzzisti di varie nazionalità, battezzato dalla pioggia e dal successo. E domani, giovedì 7 settembre, ritornerà per aprire il Motoraduno Guzzi 2023. Stiamo parlando del ‘Guzzi Grand Tour’, iniziativa proposta dal GAMAG – Gruppo Amici di Maggiana che stavolta seguirà le tracce dello storico Circuito del Lario, restando in tema con il filone che quest’anno vuole l’edizione della manifestazione incentrata sulla storia della Moto Guzzi.

Peraltro, proprio durante i giorni dedicati alla manifestazione, sarà possibile visitare nella sala polifunzionale del Lido di Mandello la mostra dedicata al tracciato dove, dal 1921 al 1939 si svolse la competizione, tra i paesi di Onno, Vassena, Limonta, Bellagio, Civenna, Magreglio, Barni, Asso e Valbrona. Un percorso lungo 36,5 km, da percorrere sei volte, per un totale di 220 km, definito il ‘Tourist Trophy’ italiano per le caratteristiche che lo contraddistinguevano e il livello di show.

Saranno all’incirca la metà invece i chilometri che domani, giovedì 7 settembre, i partecipanti al ‘Guzzi Grand Tour’ attraverseranno, trecento le curve. Prima di approdare sulla sponda opposta del Lario però, dove il Circuito si sviluppa, non mancheranno alcune tappe sul ramo lecchese come la visita al Civico Museo Setificio Monti e al Museo Torre di Maggiana. Poi, centauri e accompagnatori, partiranno alla volta di Onno per iniziare a percorrere il tracciato originale del Circuito del Lario. Prima sosta qui sarà a Civenna al monumento dedicato ai Caduti del Motociclismo.

Dopo il pranzo, si riprenderà il tour in direzione Ghisallo, dove tappa sarà fatta al Santuario Madonna del Ghisallo e successivamente si visiterà il Museo della Bicicletta. Nuovo stop a Barni al cippo commemorativo del Circuito del Lario, collocato nel luogo di partenza e arrivo della gara. I passaggi da Asso, Valbrona e di nuovo a Onno chiuderanno il giro sulle tracce del circuito, anche se il ‘Guzzi Grand Tour’ non si fermerà e continuerà a viaggiare in direzione Bellagio. Con le moto a bordo del traghetto si raggiungerà nuovamente la sponda lecchese, approdando a Varenna. Dalla ‘Perla del Lago di Como’ si farà ritorno a Mandello per chiudere la giornata.

Punto di partenza del ‘Guzzi Grand Tour’ sarà, neanche a dirlo, il piazzale antistante la Moto Guzzi in via Vittorio Emanuele Parodi, con orario di ritrovo alle ore 8.30. Forte, come per la prima edizione, l’impronta culturale data all’evento, che si mischierà con il rombo dei motori e con la storia della Moto Guzzi.

Per gli interessati dell’ultimo minuto scrivere a museotorremaggiana@gmail.com o chiamare il + 39 3315405572. Il costo a persona è di 60 euro comprensivo di ingresso ai musei, pranzo, traghetto Bellagio-Varenna, gadget ricordo e accompagnatori. Per consultare il programma completo consultare il sito http://www.museotorremaggiana.it/.