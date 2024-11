Mandello, la rassegna “Non solo 25 novembre” accende i riflettori contro la violenza sulle donne

Un programma variegato, dal reading teatrale al flash mob, per combattere la violenza in tutte le sue forme

MANDELLO DEL LARIO – Anche quest’anno, Mandello del Lario si mobilita con la rassegna “Non solo 25 novembre”, un’iniziativa promossa dall’assessore alle Pari Opportunità Doriana Pachera per sensibilizzare la comunità sulla violenza di genere e su altre tematiche connesse. L’intento è chiaro: l’attenzione al problema deve andare oltre la simbolica Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

La violenza di genere, come sottolinea Pachera, è un fenomeno che attraversa tutte le classi sociali, le culture e le età. Un tema purtroppo sempre attuale, come confermano i dati del Servizio Analisi Criminali del Ministero dell’Interno: nei primi dieci mesi del 2024, su 257 omicidi, 94 hanno avuto donne come vittime, con il 53% dei casi perpetrati da partner o ex partner. Un quadro drammatico, ma con segnali incoraggianti: l’aumento delle telefonate al numero antiviolenza 1522, registrato dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin, dimostra una maggiore consapevolezza e il coraggio di denunciare comportamenti pericolosi.

Il programma della rassegna è variegato e tocca temi che spaziano dall’abuso sui minori alla violenza psicologica, fino alla memoria storica di battaglie per i diritti civili. Gli eventi, tutti a ingresso gratuito, si svolgeranno in vari luoghi di Mandello, coinvolgendo esperti, artisti e cittadini.

L’apertura è avvenuta l’8 novembre con una conferenza sulla prevenzione degli abusi sui minori, con la partecipazione delle psicologhe Chiara Valsecchi e Luisa Bono. La mostra fotografica Crisalide di Simona Corsico, che sarà inaugurata il 16 novembre, esplorerà il tema della trasformazione e della rinascita.

Tra gli appuntamenti di spicco, il reading teatrale “Delle donne di cui non si sa”, accompagnato dalla presentazione del libro “Ogni abuso sarà punito” di Fabio Clerici, il 18 novembre. La serata vedrà la partecipazione di figure significative come Grazia Brambilla, presidente di Telefono Donna di Lecco, e l’istruttore di autodifesa Alberto Ferrari.

Il flash mob organizzato dalla scuola Fattore Danza il 24 novembre promette di coinvolgere giovani e meno giovani in un momento di riflessione collettiva, accompagnato quest’anno dalla voce della cantante Sara Balatti. La rassegna si concluderà il 29 novembre con Alberto Magatti, autore del romanzo “I girasoli di Isabelle”, che narra una storia di sfruttamento e riscatto.

In tutto il paese, i commercianti sosterranno l’iniziativa esponendo locandine e scarpette rosse, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. La pasticceria Amerigo contribuirà con dolci speciali accompagnati da poesie dedicate alle donne, un gesto simbolico per ricordare l’importanza della sensibilizzazione.

Per maggiori dettagli sugli eventi, il calendario completo è disponibile su visitmandello.it.