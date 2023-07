Mandello. Soccorso degli Alpini: celebrati 44 anni di onorato servizio

Un compleanno speciale, sabato, con gli alpini della Fanfara della Taurinese e il picchetto armato del 2° Reggimento

“Soccorso degli Alpini, in tutti questi anni, un punto di riferimento per la cittadinanza”

MANDELLO – Tantissime penne nere si sono ammassate in via degli Alpini, in attesa di dare il via all’evento che a Mandello, per tutto il pomeriggio di sabato scorso, ha voluto portare sul palmo di mano il Soccorso degli Alpini ‘Tenente Gildo Molteni’, che da 44 anni presta onorato servizio alla comunità non solo mandellese, ma anche di Abbadia e di Lierna.

Festeggiamenti in grande stile, con i tricolori esposti per le vie del paese e la presenza eccezionale della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense con il picchetto armato del 2° Reggimento Alpini – Battaglione Alpini Saluzzo – 106° Compagnia Supporto alla Manovra.

Dalla sede del Soccorso degli Alpini, partita la sfilata in direzione lago, dopo l’alzabandiera e l’inno di Mameli, aperta proprio dalla fanfara seguita dal picchetto del 2° Reggimento. Non potevano mancare nel corteo i volontari in giacchetta gialla, veri protagonisti, e infine le varie sezioni Ana, tra cui quella di Lecco, e le istituzioni civili e militari, precedute dal gonfalone del Comune di Mandello.

Centro della cerimonia commemorativa il monumento ai caduti in piazza Garibaldi, dove è stata depositata una corona d’allora in ricordo delle vittime e il presidente del Soccorso, Giancarlo Alippi, è intervenuto ricordando i passaggi che hanno contribuito a far diventare questa realtà “un punto di riferimento, con servizi negli anni sempre più numerosi e impegnativi, la preparazione dei volontari sempre più specifica e tecnica. Nel 2022 abbiamo effettuato 4.529 servizi, percorso 118 mila chilometri. Anche nei momenti più difficili, come gli anni della pandemia, non abbiamo fatto mancare supporto alla cittadinanza, a qualsiasi ora del giorno e della notte”.

Ricordati poi i progetti portati avanti dal gruppo, da quando nel 1979 Luigi Conato, Lorenzo Compagnoni e Aldo Zucchi diedero vita al Soccorso degli Alpini. Dopo l’intervento del presidente, è arrivato quello delle autorità: a parlare il sindaco di Mandello Riccardo Fasoli, la presidente della Provincia Alessandra Hoffman, il senatore Pietro Fiocchi, il colonnello Massimiliano Fassero e il presidente della sezione Ana di Lecco, Emiliano Invernizzi. A chiudere una giornata memorabile, il carosello in piazza Italia della fanfara della ‘Taurinense’.

Foto di Alberto Bottani