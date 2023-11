Mandello. Torna lo scambio giochi per farli rivivere tra le mani degli appassionati

“Ri-usare è un modo per non sprecare”, il motto dell’iniziativa promossa dal Comune

Lo scambio ogni ultimo sabato del mese presso l’Atelier Creativo dell’A.Volta

MANDELLO – L’assessorato Cultura Istruzione di Mandello, in collaborazione con l’Ordine della Civetta, il gruppo di appassionati di giochi in scatola, proporrà come fatto in passato alcuni momenti di scambio giochi.

“Ri-usare è un modo per non sprecare” il motto dell’iniziativa che si svolgerà ogni ultimo sabato del mese all’Atelier Creativo nella scuola secondaria A.Volta in via Risorgimento 31, entrando dal cancello che conduce alla palestra.

Dalle ore 15 alle ore 17 sarà possibile scambiarsi giochi che spesso rimangono accumulati nelle case e non si usano più perché per i proprietari diventati obsoleti e troppo conosciuti. Piuttosto che rimanere a ingombrare ripostigli, cantine e garage o finire in discarica, vengono ‘rimessi in gioco’ attraverso un’azione di scambio, o anche solo di consegna o prelievo. Il tutto gratuitamente.

All’Atelier Creativo sarà possibile anche soffermarsi a giocare nella fascia oraria indicata.

Si raccolgono giochi in scatola o di societaà di qualunque tipo completi con istruzioni, album e figurine, carte da gioco o collezionabili, lego o costruzioni, videogiochi e console, giochi per neonati (elettronici, in legno…). Non si raccolgono bambole, peluches, libri, fumetti, giochi di qualunque tipo non funzionanti o incompleti.

I giochi consegnati saranno a disposizione di tutti come scambio “porto e prendo” o anche soltanto “prendo”. Tutto nella logica dell’uso e del riuso, oggi importante più che mai.