Ospiti d’eccezione l’attore britannico Ewan McGregor

In sella a due Moto Guzzi d’epoca anche i sindaci di Mandello e Lecco

LECCO – Trecento Moto Guzzi hanno affollato stamattina, sabato, il piazzale accanto al centro sportivo Bione di Lecco da dove è partita la bellissima parata diretta a Mandello dove si stanno svolgendo i festeggiamenti per i 100 anni della Moto Guzzi. Tra gli ospiti d’eccezione anche l’attore britannico Ewan McGregor e Dj Ringo, entrambi grandi appassionati della casa dell’Aquila.

In testa al corteo, in una sorta di filo che unisce le due città, anche il sindaco di Mandello Riccardo Fasoli e il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, entrambi con tanto di fascia tricolore per l’eccezionale occasione. “A Mandello stiamo vivendo giornate fantastiche, non abbiamo mai visto così tanta gente e anche stamattina sarà difficile arrivare al cancello rosso della storica azienda – ha detto il sindaco di Mandello -. Siamo in partenza con la parata da Lecco così come avvenne nel lontano 1949 quando il raduno delle Motoleggere Guzzi 65 vide 14mila motociclette mono-modello sfilare da Lecco a Mandello. Oggi, a distanza di anni, siamo ancora qui con la stessa passione”.

Riccardo Fasoli ha partecipato alla parata con un Galletto che porta con sé una storia particolare: “Non è un Galletto dei migliori per gli estimatori, è un Galletto ad avviamento elettrico 192 che però ha una bella storia: mi è stato regalato da un abitante della mia frazione, Olcio. Era completamente smontato ma i pezzi erano custoditi in varie cassettine; l’ho recuperato nel 2012, sistemato in dieci anni e reimmatricolato due settimane fa e non potevo non portarlo in parata per il Centenario della Guzzi”.

Anche il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni ha partecipato in sella a un Airone 250: “Il grande appassionato della famiglia è mio padre, le moto sono le sue e stamattina è qui anche lui con un Falcone Sahara – ha raccontato Gattinoni -. La capitale dei motori è Mandello e noi siamo umili ospiti, però siamo orgogliosi di partecipare a quella che sarà una grande giornata per i guzzisti e per tutto il territorio”.

Anche Dj Ringo, a Mandello con lo stand di Virgin Radio, ha fatto parte del gruppo in sella a un Bobber V9: “Sono un super appassionato, vivo in moto, faccio gare e quando posso partecipo a questi eventi – ha detto -. Cento anni di Moto Guzzi è un traguardo importantissimo perché si tratta anche di storia italiana non solo di motori. Sono qui con il mio Bobber V9 ma durante la giornata voglio sicuramente provare anche qualche mezzo più antico”.

Rombo di motori, suono di clacson, dietro alle visiere dei caschi occhi pieni di emozioni raccontano storie diverse: qualcuno è arrivato dall’altra parte d’Italia, altri dall’altra parte d’Europa … ma tutti parlano la stessa lingua e sognano quando salgono in sella a una due ruote con il marchio dell’Aquila perché, nonostante abbia cent’anni, il mito è pronto a macinare ancora tantissimi chilometri!