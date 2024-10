Varenna. Pontile a Menaggio chiuso per lavori, traghetti dirottati a Cadenabbia

A partire dal 4 novembre rimodulazione dell’orario del trasporto veicolare da e per Varenna

“Si tratta di un intervento importante, che comporterà la chiusura al traffico fino ad aprile 2025”

VARENNA – A partire dal 4 novembre il trasporto veicolare sulla tratta Varenna-Menaggio verrà dirottato su Cadenabbia con una rimodulazione dell’orario dovuta ai maggiori tempi di percorrenza, circa 5’ in più a tratta e, per garantire i collegamenti passeggeri, è stata inserita in orario una navetta tra Bellagio, Varenna e Menaggio.

I cambiamenti si rendono necessari per gli interventi di manutenzione straordinaria dello scalo traghetto di Menaggio presentati ieri, martedì, durante una conferenza stampa che ha visto il coinvolgimento della Provincia di Como e Navigazione Laghi. Ad aprire la conferenza i saluti del Presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca e l’intervento del Gestore Governativo di Navigazione Laghi Pietro Marrapodi che ha informato della imminente chiusura del pontile traghetto di Menaggio: “Si tratta di un intervento importante, che comporterà la chiusura al traffico fino ad aprile 2025, finanziato interamente da Regione Lombardia nell’ambito del ‘Programma degli interventi per la ripresa economica'”.

L’attuale struttura risale agli Anni ’50 e negli ultimi anni lo scalo di Menaggio ha registrato un incremento del traffico veicolare (+28% dal 2019) fino a raggiungere un transito di oltre 43.000 veicoli nel 2023. Per garantire l’operatività e la continuità del servizio traghetto anche negli anni a venire, sono quindi previsti interventi di consolidamento del fondale, l’adeguamento sismico delle strutture del pontile, l’adeguamento delle torri e della passerella, la sostituzione dei pali di appoggio fronte pontile e infine il rifacimento del meccanismo di sollevamento del pontile metallico e sostituzione del pontile stesso per consentire l’imbarco di mezzi più pesanti.

“La distanza di soli 3 km dello scalo di Cadenabbia consentirà di attenuare i disagi per i passeggeri che fino ad oggi transitavano da e su Menaggio – ha continuato Marrapodi –. A partire dal 4 novembre il trasporto veicolare sulla tratta Varenna-Menaggio verrà quindi dirottato su Cadenabbia con una rimodulazione dell’impianto orario dovuta ai maggiori tempi di percorrenza, circa 5’ in più a tratta e, per garantire i collegamenti passeggeri, è stata inserita in orario una navetta tra Bellagio, Varenna e Menaggio”.

Michele Spaggiari, sindaco di Menaggio, ha ringraziato Regione Lombardia per gli investimenti nella cura e attenzione al territorio e ribadendo l’importanza di un lavoro sinergico dell’intera filiera istituzionale per mantenere elevata l’attrattività internazionale dell’offerta turistica lariana e generare un indotto economico territoriale di sicuro valore.