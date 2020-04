VIDEO – Dal Comune una luce di speranza e in ricordo delle vittime

LECCO – ll video istituzionale realizzato da Comune e durante le festività pasquali, quando dal municipio si è acceso il faro che ha illuminato il cielo del capoluogo per tutto il fine settimana.

“In ricordo delle persone che purtroppo sono decedute a causa del virus, in ringraziamento di tutto il personale sanitario e ausiliario, i volontari, le forze dell’ordine e tutti coloro che a vario titolo sono in prima linea nel combattere la malattia e nell’assistenza dei cittadini più fragili e vulnerabili – sottolinea l’assessore Corrado Valsecchi – Un grazie alle Società che hanno reso possibile gratuitamente l’evento e ha tutti coloro che hanno e stanno assumendo comportamenti etici, corretti e responsabili nei confronti della comunità rispettando i protocolli sanitari imposti in questo faticoso periodo di emergenza sanitaria”.