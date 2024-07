Merate, manutenzioni e arredi urbani: giro di ricognizione del sindaco in centro

Sopralluogo in centro questa mattina, mercoledì, del sindaco Salvioni insieme al personale dell’ufficio tecnico

“La ricognizione è servita per capire e programmare le priorità su cui intervenire”

MERATE – Un giro di ricognizione per le vie del centro città per analizzare, insieme al personale dell’ufficio tecnico, quali sono gli interventi di manutenzione a cui dare la priorità.

Non è passata inosservata la presenza sotto la torre del sindaco Mattia Salvioni che, affiancato da un tecnico, ha voluto percorrere le strade del salotto buono cittadino per rendersi conto di persona delle condizioni della città valutando insieme a un tecnico quali interventi e che priorità dare. Una vera e propria ricognizione, partendo da piazza degli Eroi, appena fuori dal Municipio e proseguita lungo via Baslini, Piazza Prinetti e via Manzoni, effettuata a poche settimane dalla vittoria delle elezioni, su quali manutenzioni puntare alla luce di un bilancio, quello 2024, di fatto ormai blindato e con pochi margini di manovra.

“Penso che sia importante muoversi collegialmente, uffici e amministrazione, in modo da avere uno sguardo condiviso sugli interventi da effettuare – commenta Salvioni che ha coinvolto nell’iniziativa anche l’assessore ai Lavori pubblici Mattia Muzio -. In questo caso si tratta di piccoli interventi di manutenzione, su cui è importante però avere le idee chiare e precise”. L’idea è quella di muoversi in questo modo anche nelle frazioni così da avere un aggiornamento costante delle priorità: “Abbiamo già effettuato un sopralluogo alla riserva del lago di Sartirana e così faremo anche per il resto del territorio”.

Le ricognizioni hanno come oggetto centrale l’arredo urbano e le manutenzioni, sconfinando inevitabilmente anche nella cura del verde pubblico. “E’ un tema a cui teniamo molto e su cui ci stiamo muovendo fin dal primo giorno dopo le elezioni puntando ad avere una città più pulita”.

Quanto alla richiesta, giunta da più parti, di rimuovere le palle di ferro posizionate in piazza degli Eroi, Salvioni conclude: “Stiamo ragionando anche sulla messa in sicurezza del centro storico e valuteremo anche come intervenire su questo punto”.