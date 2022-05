Brivio, guasto alla cabina Enel: scuole senza corrente per un paio di ore

E’ successo questa mattina, giovedì, al polo scolastico di Brivio

Gli studenti sono stati fatti restare in cortile in attesa di appurare l’origine del guasto

BRIVIO – Le scuole, primaria e secondaria di primo grado, rimaste senza corrente elettrica per un paio di ore a causa di un guasto tecnico con qualche disagio per studenti, professori e personale scolastico.

E’ successo questa mattina, giovedì, all’interno degli edifici che ospitano l’istituto comprensivo di Brivio a causa di quello che si è rivelato essere poi un problema alla cabina dell’Enel. Un sovraccarico di tensioni che aveva fatto suonare anche l’allarme antincendio della scuola, provocando, in un primo momento, una certa preoccupazione tra il personale scolastico. I

l tutto è iniziato al mattino presto, ancora prima dell’inizio delle lezioni, quando la corrente ha iniziato a saltare in diversi punti della scuola provocando, a macchia di leopardo, problemi in diverse aule e spazi dell’edificio. A complicare la situazione, intorno alle 8, il suono dell’allarme antincendio, a cui è seguita la decisione della dirigente scolastica Chiara Ferrario di far restare gli studenti nel cortile esterno della scuola in attesa dell’intervento dei tecnici.

“Grazie alla presenza sul posto dell’assessore Elisa Rossi che ha subito contattato il responsabile dell’ufficio tecnico Marco Manzoni e l’azienda che ha in carico la manutenzione degli impianti, è stato possibile appurare, nel giro di poco tempo, come il problema fosse originato dall’esterno, senza che vi fosse alcun problema di sicurezza degli edifici” puntualizza il sindaco Federico Airoldi. “Gli studenti sono stati fatti così entrare in classe e hanno potuto riprendere le attività, svolgendo anche le prove Invalsi in programma proprio per questa mattina. La celerità di intervento ha permesso quindi di circoscrivere la situazione senza far registrare disagi significativi”.