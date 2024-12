Bus verso Bergamo: dal 7 gennaio una corsa in più di rientro a Paderno Robbiate

Potenziamento dei bus “punto-punto” verso Bergamo

La corsa 1819A prolunga il percorso fino a Bergamo Ospedale

LECCO – Da martedì 7 gennaio saranno potenziati i collegamenti “punto-punto” su bus dedicati agli studenti diretti alle scuole di Bergamo, attivati da Trenord dallo scorso 5 febbraio come rinforzo al servizio sostitutivo Ponte San Pietro-Bergamo.

Una buona notizia per le tante famiglie di studenti iscritti alle scuole superiore di Bergamo che da settembre avevano chiesto, anche attraverso il portavoce dei pendolari Francesco Ninno, più attenzione da parte di Regione e Trenord anche a questa parte di territorio, penalizzato dall’interruzione della linea ferroviaria verso il capoluogo orobico.

In particolare, sarà introdotto un nuovo collegamento “punto-punto” per il rientro degli studenti a Paderno Robbiate. Sarà la corsa 650A Bergamo 13.20-Paderno Robbiate 14.25. Inoltre, la mattina la corsa bus “punto-punto” 1819A Paderno Robbiate 6.40-Bergamo 7.45 prolungherà la corsa fino a Bergamo Ospedale, dove arriverà alle ore 7.57.

I potenziamenti del servizio sono stati messi in campo da Trenord su indicazione di Regione Lombardia, per rispondere a esigenze di mobilità del territorio. Per le altre corse “punto punto” rimarrà confermata l’attuale offerta nei giorni di apertura delle scuole, prima e dopo le festività.

Gli orari dei bus sono disponibili su trenord.it e App; ulteriori aggiornamenti saranno inseriti nei prossimi giorni.